Société

Météo. Températures stables ce mercredi 21 janvier, avec des averses sur certaines régions du Nord

Un village en montagne dans la province de Khénifra.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 21 janvier 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/01/2026 à 06h01

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas et le Rif à partir de 2.000 m.

- Temps froid sur l’Atlas et assez froid sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

- Formations brumeuses sur les plateaux de phosphates et d’Oulmès et le Nord des provinces sahariennes la matinée.

- Pluies ou averses localement orageuses sur les régions au Nord d’Essaouira, le Rif, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest.

- Temps nuageux avec pluies sur la rive méditerranéenne et le Nord de l’Oriental.

- Temps passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Souss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur la Méditerranée, le Rif, l’Oriental, les côtes nord et les régions de l’Atlas.

- Température minimale de l’ordre de -9/-2°C sur les Haut et Moyen Atlas, de 0/2°C sur le Rif et les Haut plateaux, de 8/13°C sur le Sud et près des côtes et de 2/8°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur l’Atlas et l’Est du pays.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au nord de Tantan et peu agitée à agitée au sud de Tantan.

Lire aussi : De l’observation aux alertes... Comment la DGM prépare ses bulletins météo

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 21 janvier 2026:

Oujda min 4 max 14

Bouarfa min 0 max 10

Al Hoceima min 6 max 17

Tétouan min 10 max 15

Sebta min 12 max 14

Mellilia min 13 max 17

Tanger min 9 max 12

Kénitra min 7 max 14

Rabat min 10 max 15

Casablanca min 10 max 15

El Jadida min 6 max 14

Settat min 3 max 11

Safi min 4 max 15

Khouribga min 2 max 9

Béni Mellal min 4 max 11

Marrakech min 1 max 13

Meknès min 4 max 12

Fès min 4 max 12

Ifrane min 0 max 4

Taounate min 5 max 10

Errachidia min -1 max 15

Ouarzazate min -1 max 15

Agadir min 5 max 16

Essaouira min 7 max 16

Laâyoune min 8 max 20

Es-Semara min 7 max 20

Dakhla min 7 max 20

Aousserd min 6 max 22

Lagouira min 11 max 23

Midelt min 0 max 8

#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures#neige

