Météo. Températures stables ce mercredi 21 janvier, avec des averses sur certaines régions du Nord

Un village en montagne dans la province de Khénifra.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas et le Rif à partir de 2.000 m.

- Temps froid sur l’Atlas et assez froid sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

- Formations brumeuses sur les plateaux de phosphates et d’Oulmès et le Nord des provinces sahariennes la matinée.

- Pluies ou averses localement orageuses sur les régions au Nord d’Essaouira, le Rif, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest.

- Temps nuageux avec pluies sur la rive méditerranéenne et le Nord de l’Oriental.

- Temps passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Souss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur la Méditerranée, le Rif, l’Oriental, les côtes nord et les régions de l’Atlas.

- Température minimale de l’ordre de -9/-2°C sur les Haut et Moyen Atlas, de 0/2°C sur le Rif et les Haut plateaux, de 8/13°C sur le Sud et près des côtes et de 2/8°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur l’Atlas et l’Est du pays.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au nord de Tantan et peu agitée à agitée au sud de Tantan.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 21 janvier 2026:

– Oujda min 4 max 14

– Bouarfa min 0 max 10

– Al Hoceima min 6 max 17

– Tétouan min 10 max 15

– Sebta min 12 max 14

– Mellilia min 13 max 17

– Tanger min 9 max 12

– Kénitra min 7 max 14

– Rabat min 10 max 15

– Casablanca min 10 max 15

– El Jadida min 6 max 14

– Settat min 3 max 11

– Safi min 4 max 15

– Khouribga min 2 max 9

– Béni Mellal min 4 max 11

– Marrakech min 1 max 13

– Meknès min 4 max 12

– Fès min 4 max 12

– Ifrane min 0 max 4

– Taounate min 5 max 10

– Errachidia min -1 max 15

– Ouarzazate min -1 max 15

– Agadir min 5 max 16

– Essaouira min 7 max 16

– Laâyoune min 8 max 20

– Es-Semara min 7 max 20

– Dakhla min 7 max 20

– Aousserd min 6 max 22

– Lagouira min 11 max 23

– Midelt min 0 max 8