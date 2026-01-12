Météo. Températures globalement stables ce lundi 12 janvier, avec un temps froid sur les reliefs

Baie de Cala Iris, du nom de ce village méditerranéen au nord du Maroc (province d'Al Hoceïma, à la frontière du Rif occidental et du Rif central). Cet endroit paradisiaque est connu pour ses îlots, dont celui de Cala Iris, son ancien camping municipal et son petit port de pêche. . DR

- Temps assez froid à localement froid avec gelée sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

- Nuages bas denses avec formations brumeuses ou bruine locale sur les plaines atlantiques, les côtes sud et sur les plateaux de Phosphates et d’Oulmès le matin.

- Nuages élevés fréquents sur les provinces du Sud.

- Température minimale de l’ordre de -5/1°C sur l’Atlas, de 1/6°C sur le Rif, le Sud-Est, les Hauts plateaux et le Nord-Est des provinces du Sud, de 10/15°C sur le Souss, le Tangérois, et localement sur le centre et les provinces du Sud, et de 06/10°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur l’Atlas et le Sud-Est, et en hausse ou peu changeante ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 11 janvier 2026 :

– Oujda min 6 max 18

– Bouarfa min 3 max 11

– Al Hoceima min 10 max 16

– Tétouan min 11 max 17

– Sebta min 11 max 15

– Mellilia min 9 max 16

– Tanger min 8 max 16

– Kénitra min 6 max 16

– Rabat min 8 max 16

– Casablanca min 8 max 18

– El Jadida min 8 max 17

– Settat min 6 max 16

– Safi min 8 max 17

– Khouribga min 6 max 16

– Béni Mellal min 5 max 19

– Marrakech min 6 max 19

– Meknès min 4 max 17

– Fès min 4 max 17

– Ifrane min –1 max 12

– Taounate min 6 max 18

– Errachidia min 2 max 12

– Ouarzazate min 2 max 16

– Agadir min 6 max 22

– Essaouira min 9 max 19

– Laâyoune min 10 max 24

– Es-Semara min 9 max 24

– Dakhla min 14 max 18

– Aousserd min 12 max 25

– Lagouira min 14 max 24

– Midelt min 1 max 13