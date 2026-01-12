Météo. Températures globalement stables ce lundi 12 janvier, avec un temps froid sur les reliefs

- Temps assez froid à localement froid avec gelée sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.
- Nuages bas denses avec formations brumeuses ou bruine locale sur les plaines atlantiques, les côtes sud et sur les plateaux de Phosphates et d’Oulmès le matin.
- Nuages élevés fréquents sur les provinces du Sud.
- Température minimale de l’ordre de -5/1°C sur l’Atlas, de 1/6°C sur le Rif, le Sud-Est, les Hauts plateaux et le Nord-Est des provinces du Sud, de 10/15°C sur le Souss, le Tangérois, et localement sur le centre et les provinces du Sud, et de 06/10°C partout ailleurs.
- Température diurne en légère baisse sur l’Atlas et le Sud-Est, et en hausse ou peu changeante ailleurs.
- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 11 janvier 2026 :
– Oujda min 6 max 18
– Bouarfa min 3 max 11
– Al Hoceima min 10 max 16
– Tétouan min 11 max 17
– Sebta min 11 max 15
– Mellilia min 9 max 16
– Tanger min 8 max 16
– Kénitra min 6 max 16
– Rabat min 8 max 16
– Casablanca min 8 max 18
– El Jadida min 8 max 17
– Settat min 6 max 16
– Safi min 8 max 17
– Khouribga min 6 max 16
– Béni Mellal min 5 max 19
– Marrakech min 6 max 19
– Meknès min 4 max 17
– Fès min 4 max 17
– Ifrane min –1 max 12
– Taounate min 6 max 18
– Errachidia min 2 max 12
– Ouarzazate min 2 max 16
– Agadir min 6 max 22
– Essaouira min 9 max 19
– Laâyoune min 10 max 24
– Es-Semara min 9 max 24
– Dakhla min 14 max 18
– Aousserd min 12 max 25
– Lagouira min 14 max 24
– Midelt min 1 max 13