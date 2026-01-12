Société

Météo. Températures globalement stables ce lundi 12 janvier, avec un temps froid sur les reliefs

Baie de Cala Iris, du nom de ce village méditerranéen au nord du Maroc (province d'Al Hoceïma, à la frontière du Rif occidental et du Rif central). Cet endroit paradisiaque est connu pour ses îlots, dont celui de Cala Iris, son ancien camping municipal et son petit port de pêche. 

Baie de Cala Iris, du nom de ce village méditerranéen au nord du Maroc (province d'Al Hoceïma, à la frontière du Rif occidental et du Rif central). Cet endroit paradisiaque est connu pour ses îlots, dont celui de Cala Iris, son ancien camping municipal et son petit port de pêche.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 11 janvier 2026:

Le 12/01/2026 à 06h01

- Temps assez froid à localement froid avec gelée sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

- Nuages bas denses avec formations brumeuses ou bruine locale sur les plaines atlantiques, les côtes sud et sur les plateaux de Phosphates et d’Oulmès le matin.

- Nuages élevés fréquents sur les provinces du Sud.

- Température minimale de l’ordre de -5/1°C sur l’Atlas, de 1/6°C sur le Rif, le Sud-Est, les Hauts plateaux et le Nord-Est des provinces du Sud, de 10/15°C sur le Souss, le Tangérois, et localement sur le centre et les provinces du Sud, et de 06/10°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur l’Atlas et le Sud-Est, et en hausse ou peu changeante ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Avis d’expert: comment intégrer le climat dans le budget

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 11 janvier 2026 :

Oujda min 6 max 18

Bouarfa min 3 max 11

Al Hoceima min 10 max 16

Tétouan min 11 max 17

Sebta min 11 max 15

Mellilia min 9 max 16

Tanger min 8 max 16

Kénitra min 6 max 16

Rabat min 8 max 16

Casablanca min 8 max 18

El Jadida min 8 max 17

Settat min 6 max 16

Safi min 8 max 17

Khouribga min 6 max 16

Béni Mellal min 5 max 19

Marrakech min 6 max 19

Meknès min 4 max 17

Fès min 4 max 17

Ifrane min –1 max 12

Taounate min 6 max 18

Errachidia min 2 max 12

Ouarzazate min 2 max 16

Agadir min 6 max 22

Essaouira min 9 max 19

Laâyoune min 10 max 24

Es-Semara min 9 max 24

Dakhla min 14 max 18

Aousserd min 12 max 25

Lagouira min 14 max 24

Midelt min 1 max 13

