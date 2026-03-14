Société

Météo. Températures globalement en hausse ce samedi 14 mars, avec des pluies sur le Nord

Chefchaouen, petite ville des montagnes du Rif, réputée pour ses pittoresques maisons peintes en bleu, qui lui donnent un aspect unique au monde.

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 14 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/03/2026 à 06h59

- Temps assez froid sur l’Atlas et ses versants Est, les Hauts plateaux orientaux et le Rif.

- Faibles pluies éparses sur le Rif, le Moyen Atlas et le nord de l’Oriental.

- Ondées éparses sur le Tangérois, Loukkos et les plaines atlantiques Nord.

- Ciel passagèrement nuageux sur l’extrême Sud du Royaume.

- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, les côtes Centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de -06/-03°C sur l’Atlas, de 02/08°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 15/17°C localement sur les provinces sahariennes et de 08/13°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays et en baisse partout ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 14 mars 2026:

Oujda min 9 max 20

Bouarfa min 4 max 18

Al Hoceima min 11 max 16

Tétouan min 10 max 15

Sebta min 13 max 16

Mellilia min 11 max 17

Tanger min 10 max 16

Kénitra min 7 max 18

Rabat min 10 max 18

Casablanca min 11 max 18

El Jadida min 14 max 19

Settat min 8 max 18

Safi min 12 max 21

Khouribga min 4 max 16

Béni Mellal min 6 max 17

Marrakech min 7 max 22

Meknès min 9 max 16

Fès min 8 max 17

Ifrane min 3 max 10

Taounate min 7 max 17

Errachidia min 7 max 23

Ouarzazate min 6 max 23

Agadir min 9 max 23

Essaouira min 11 max 20

Laâyoune min 13 max 30

Es-Semara min 14 max 30

Dakhla min 11 max 30

Aousserd min 14 max 33

Lagouira min 16 max 22

Midelt min 5 max 15

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/03/2026 à 06h59
#Météo#Météorologie#températures#Climat

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