Météo. Températures globalement en hausse ce samedi 14 mars, avec des pluies sur le Nord

- Temps assez froid sur l’Atlas et ses versants Est, les Hauts plateaux orientaux et le Rif.
- Faibles pluies éparses sur le Rif, le Moyen Atlas et le nord de l’Oriental.
- Ondées éparses sur le Tangérois, Loukkos et les plaines atlantiques Nord.
- Ciel passagèrement nuageux sur l’extrême Sud du Royaume.
- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, les côtes Centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.
- Températures minimales de l’ordre de -06/-03°C sur l’Atlas, de 02/08°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 15/17°C localement sur les provinces sahariennes et de 08/13°C partout ailleurs.
- Température diurne en hausse sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays et en baisse partout ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 14 mars 2026:
– Oujda min 9 max 20
– Bouarfa min 4 max 18
– Al Hoceima min 11 max 16
– Tétouan min 10 max 15
– Sebta min 13 max 16
– Mellilia min 11 max 17
– Tanger min 10 max 16
– Kénitra min 7 max 18
– Rabat min 10 max 18
– Casablanca min 11 max 18
– El Jadida min 14 max 19
– Settat min 8 max 18
– Safi min 12 max 21
– Khouribga min 4 max 16
– Béni Mellal min 6 max 17
– Marrakech min 7 max 22
– Meknès min 9 max 16
– Fès min 8 max 17
– Ifrane min 3 max 10
– Taounate min 7 max 17
– Errachidia min 7 max 23
– Ouarzazate min 6 max 23
– Agadir min 9 max 23
– Essaouira min 11 max 20
– Laâyoune min 13 max 30
– Es-Semara min 14 max 30
– Dakhla min 11 max 30
– Aousserd min 14 max 33
– Lagouira min 16 max 22
– Midelt min 5 max 15