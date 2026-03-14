Météo. Températures globalement en hausse ce samedi 14 mars, avec des pluies sur le Nord

Chefchaouen, petite ville des montagnes du Rif, réputée pour ses pittoresques maisons peintes en bleu, qui lui donnent un aspect unique au monde.

- Temps assez froid sur l’Atlas et ses versants Est, les Hauts plateaux orientaux et le Rif.

- Faibles pluies éparses sur le Rif, le Moyen Atlas et le nord de l’Oriental.

- Ondées éparses sur le Tangérois, Loukkos et les plaines atlantiques Nord.

- Ciel passagèrement nuageux sur l’extrême Sud du Royaume.

- Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, les côtes Centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de -06/-03°C sur l’Atlas, de 02/08°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 15/17°C localement sur les provinces sahariennes et de 08/13°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays et en baisse partout ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 14 mars 2026:

– Oujda min 9 max 20

– Bouarfa min 4 max 18

– Al Hoceima min 11 max 16

– Tétouan min 10 max 15

– Sebta min 13 max 16

– Mellilia min 11 max 17

– Tanger min 10 max 16

– Kénitra min 7 max 18

– Rabat min 10 max 18

– Casablanca min 11 max 18

– El Jadida min 14 max 19

– Settat min 8 max 18

– Safi min 12 max 21

– Khouribga min 4 max 16

– Béni Mellal min 6 max 17

– Marrakech min 7 max 22

– Meknès min 9 max 16

– Fès min 8 max 17

– Ifrane min 3 max 10

– Taounate min 7 max 17

– Errachidia min 7 max 23

– Ouarzazate min 6 max 23

– Agadir min 9 max 23

– Essaouira min 11 max 20

– Laâyoune min 13 max 30

– Es-Semara min 14 max 30

– Dakhla min 11 max 30

– Aousserd min 14 max 33

– Lagouira min 16 max 22

– Midelt min 5 max 15