Météo. Températures globalement en baisse ce lundi 8 septembre, avec des averses orageuses par endroits

Cathédrale d’Imsfrane, dans le Haut Atlas, près du lac de Bin El Ouidane. Cette roche, à 1872 mètres d'altitude, entourée de pins d'Alep, se situe à 15 km du village de Tillouguite, juché à 3400 m d'altitude. . DR

- Formations brumeuses et nuages bas assez denses sur les côtes et les plaines Nord et Centre.

- Averses orageuses sur l’Atlas, le Sud-Est, l’Oriental et les provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Nord des provinces Sud et sur les côtes Centre.

- Température minimale de l’ordre de 24/29°c sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud, de 11/17°c sur les reliefs et le Sud de l’Oriental et de 19/25°c partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur le Sud-Est et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues pour le lundi 8 septembre 2025:

– Oujda min 21 max 34

– Bouarfa min 17 max 26

– Al Hoceima min 21 max 30

– Tétouan min 19 max 31

– Sebta min 22 max 25

– Mellilia min 21 max 27

– Tanger min 21 max 27

– Kénitra min 20 max 28

– Rabat min 20 max 27

– Casablanca min 21 max 25

– El Jadida min 21 max 26

– Settat min 18 max 33

– Safi min 20 max 31

– Khouribga min 18 max 34

– Béni Mellal min 24 max 37

– Marrakech min 24 max 38

– Meknès min 19 max 33

– Fès min 19 max 35

– Ifrane min 15 max 27

– Taounate min 22 max 36

– Errachidia min 20 max 35

– Ouarzazate min 19 max 35

– Agadir min 22 max 30

– Essaouira min 19 max 26

– Laâyoune min 21 max 34

– Es-Semara min 25 max 39

– Dakhla min 19 max 29

– Aousserd min 25 max 35

– Lagouira min 22 max 31

– Midelt min 18 max 31