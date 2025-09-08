Météo. Températures globalement en baisse ce lundi 8 septembre, avec des averses orageuses par endroits

- Formations brumeuses et nuages bas assez denses sur les côtes et les plaines Nord et Centre.
- Averses orageuses sur l’Atlas, le Sud-Est, l’Oriental et les provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Nord des provinces Sud et sur les côtes Centre.
- Température minimale de l’ordre de 24/29°c sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud, de 11/17°c sur les reliefs et le Sud de l’Oriental et de 19/25°c partout ailleurs.
- Température du jour en hausse sur le Sud-Est et en baisse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues pour le lundi 8 septembre 2025:
– Oujda min 21 max 34
– Bouarfa min 17 max 26
– Al Hoceima min 21 max 30
– Tétouan min 19 max 31
– Sebta min 22 max 25
– Mellilia min 21 max 27
– Tanger min 21 max 27
– Kénitra min 20 max 28
– Rabat min 20 max 27
– Casablanca min 21 max 25
– El Jadida min 21 max 26
– Settat min 18 max 33
– Safi min 20 max 31
– Khouribga min 18 max 34
– Béni Mellal min 24 max 37
– Marrakech min 24 max 38
– Meknès min 19 max 33
– Fès min 19 max 35
– Ifrane min 15 max 27
– Taounate min 22 max 36
– Errachidia min 20 max 35
– Ouarzazate min 19 max 35
– Agadir min 22 max 30
– Essaouira min 19 max 26
– Laâyoune min 21 max 34
– Es-Semara min 25 max 39
– Dakhla min 19 max 29
– Aousserd min 25 max 35
– Lagouira min 22 max 31
– Midelt min 18 max 31