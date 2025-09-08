Météo. Températures globalement en baisse ce lundi 8 septembre, avec des averses orageuses par endroits

Société

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 8 septembre 2025:

Le 08/09/2025 à 06h02

- Formations brumeuses et nuages bas assez denses sur les côtes et les plaines Nord et Centre.

- Averses orageuses sur l’Atlas, le Sud-Est, l’Oriental et les provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Nord des provinces Sud et sur les côtes Centre.

- Température minimale de l’ordre de 24/29°c sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud, de 11/17°c sur les reliefs et le Sud de l’Oriental et de 19/25°c partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur le Sud-Est et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues pour le lundi 8 septembre 2025:

Oujda min 21 max 34

Bouarfa min 17 max 26

Al Hoceima min 21 max 30

Tétouan min 19 max 31

Sebta min 22 max 25

Mellilia min 21 max 27

Tanger min 21 max 27

Kénitra min 20 max 28

Rabat min 20 max 27

Casablanca min 21 max 25

El Jadida min 21 max 26

Settat min 18 max 33

Safi min 20 max 31

Khouribga min 18 max 34

Béni Mellal min 24 max 37

Marrakech min 24 max 38

Meknès min 19 max 33

Fès min 19 max 35

Ifrane min 15 max 27

Taounate min 22 max 36

Errachidia min 20 max 35

Ouarzazate min 19 max 35

Agadir min 22 max 30

Essaouira min 19 max 26

Laâyoune min 21 max 34

Es-Semara min 25 max 39

Dakhla min 19 max 29

Aousserd min 25 max 35

Lagouira min 22 max 31

Midelt min 18 max 31

