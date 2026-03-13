Météo. Températures en légère hausse sur le Royaume ce vendredi 13 mars, avec un temps froid sur l’Atlas et le Rif

Temps assez froid sur l’Atlas et ses versants est, les Hauts plateaux orientaux et le Rif.
– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur la Méditerranée, l’Oriental et les plaines atlantiques Nord et Centres, la matinée et la nuit.
– Temps passagèrement nuageux sur l’Atlas, l’Oriental et le Rif avec risque des ondées éparses.
– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces du Sud et les côtes centres, avec chasse-poussières locales.
– Températures minimales de l’ordre de -07/-03°C sur l’Atlas, de 01/06°C sur le Rif, les Hauts plateaux, de 15/17°C localement sur le Nord des provinces sahariennes et de 06/10°C partout ailleurs.
– Température diurne en légère baisse sur l’Atlas, l’extrême sud-est et près des côtes atlantiques nord et centres, et en hausse ailleurs.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral Atlantique.
Lire aussi : Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 13 mars 2026:
– Oujda min 07 max 20
– Bouarfa min 02 max 14
– Al Hoceima min 08 max 15
– Tétouan min 09 max 16
– Sebta min 14 max 17
– Mellilia min 10 max 17
– Tanger min 12 max 19
– Kénitra min 06 max 21
– Rabat min 08 max 18
– Casablanca min 10 max 19
– El Jadida min 11 max 19
– Settat min 05 max 21
– Safi min 08 max 21
– Khouribga min 08 max 20
– Béni Mellal min 08 max 20
– Marrakech min 07 max 24
– Meknès min 07 max 20
– Fès min 06 max 20
– Ifrane min 02 max 12
– Taounate min 09 max 20
– Errachidia min 08 max 20
– Ouarzazate min 05 max 20
– Agadir min 11 max 26
– Essaouira min 11 max 19
– Laâyoune min 12 max 31
– Es-Semara min 12 max 30
– Dakhla min 07 max 21
– Aousserd min 12 max 31
– Lagouira min 14 max 20
– Midelt min 02 max 18.