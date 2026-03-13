Société

Météo. Températures en légère hausse sur le Royaume ce vendredi 13 mars, avec un temps froid sur l’Atlas et le Rif

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 13 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/03/2026 à 06h59

Temps assez froid sur l’Atlas et ses versants est, les Hauts plateaux orientaux et le Rif.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur la Méditerranée, l’Oriental et les plaines atlantiques Nord et Centres, la matinée et la nuit.

– Temps passagèrement nuageux sur l’Atlas, l’Oriental et le Rif avec risque des ondées éparses.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces du Sud et les côtes centres, avec chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de -07/-03°C sur l’Atlas, de 01/06°C sur le Rif, les Hauts plateaux, de 15/17°C localement sur le Nord des provinces sahariennes et de 06/10°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère baisse sur l’Atlas, l’extrême sud-est et près des côtes atlantiques nord et centres, et en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral Atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 13 mars 2026:

Oujda min 07 max 20

Bouarfa min 02 max 14

Al Hoceima min 08 max 15

Tétouan min 09 max 16

Sebta min 14 max 17

Mellilia min 10 max 17

Tanger min 12 max 19

Kénitra min 06 max 21

Rabat min 08 max 18

Casablanca min 10 max 19

El Jadida min 11 max 19

Settat min 05 max 21

Safi min 08 max 21

Khouribga min 08 max 20

Béni Mellal min 08 max 20

Marrakech min 07 max 24

Meknès min 07 max 20

Fès min 06 max 20

Ifrane min 02 max 12

Taounate min 09 max 20

Errachidia min 08 max 20

Ouarzazate min 05 max 20

Agadir min 11 max 26

Essaouira min 11 max 19

Laâyoune min 12 max 31

Es-Semara min 12 max 30

Dakhla min 07 max 21

Aousserd min 12 max 31

Lagouira min 14 max 20

Midelt min 02 max 18.

