Société

Météo. Températures en légère hausse ce mardi 20 janvier, avec des pluies sur de nombreuses régions

Edifiée par les Portugais au début du XVIe siècle, la cité de Mazagan fut prise par les Marocains en 1769. Proclamé sultan en 1822, Moulay Abd ar-Rahman restaura cette forteresse, exemple précoce de l'architecture militaire portugaise de la Renaissance, et la nomma El Jadida. 

Edifiée par les Portugais au début du XVIe siècle, la cité de Mazagan fut prise par les Marocains en 1769. Proclamé sultan en 1822, Moulay Abd ar-Rahman restaura cette forteresse, exemple précoce de l'architecture militaire portugaise de la Renaissance, et la nomma El Jadida.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 20 janvier 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/01/2026 à 05h56

-Temps froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts Plateaux.

-Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif, avec quelques flocons de neige sur les Hauts plateaux.

-Pluies ou averses sur les plaines atlantiques au Nord d’Essaouira, la région de Tanger, Loukkos, le Rif, le Saïss, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest.

-Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur l’Oriental et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

-Rafales de vent fortes sur l’Oriental et la rive Méditerranéenne et assez fortes sur le Souss et les côtes Sud avec chasse-poussières locales.

-Température minimale de l’ordre de -9/-2 °C sur les Haut et Moyen Atlas, de 6/13 °C sur le Sud et près des côtes et de 0/6 °C partout ailleurs.

-Température diurne en légère hausse.

-Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et agitée à forte le long du littoral atlantique.

Lire aussi : De l’observation aux alertes... Comment la DGM prépare ses bulletins météo

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mardi 20 janvier 2026:

Oujda min 3 max 11

Bouarfa min 0 max 8

Al Hoceima min 9 max 14

Tétouan min 7 max 12

Sebta min 10 max 13

Mellilia min 12 max 14

Tanger min 5 max 13

Kénitra min 5 max 13

Rabat min 6 max 13

Casablanca min 5 max 13

El Jadida min 4 max 15

Settat min 3 max 10

Safi min 5 max 16

Khouribga min 1 max 7

Béni Mellal min 3 max 12

Marrakech min 3 max 14

Meknès min 3 max 8

Fès min 4 max 11

Ifrane min -3 max 0

Taounate min 3 max 10

Errachidia min 0 max 14

Ouarzazate min 2 max 14

Agadir min 5 max 16

Essaouira min 8 max 14

Laâyoune min 6 max 21

Es-Semara min 6 max 21

Dakhla min 11 max 22

Aousserd min 8 max 21

Lagouira min 14 max 22

Midelt min -1 max 3

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/01/2026 à 05h56
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures#neige

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Pluie et neige, un tournant pour la campagne agricole à Oujda-Angad

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

En images: la neige sublime les montagnes environnantes d’Oujda, un spectacle naturel rare

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Finance climat. Comment l’Afrique pourrait renverser la tendance: les recommandations de la BAD

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d’années déjouait déjà les caprices du climat

Articles les plus lus

1
Le roi Mohammed VI répond favorablement à l’invitation du président Trump pour devenir membre fondateur du Conseil de Paix
2
Sur hautes instructions du Roi, le prince Moulay Rachid reçoit les membres de l’équipe nationale de football, finaliste de la CAN Maroc-2025
3
Un influenceur algérien appelle à tuer les Marocains en Algérie
4
CAN 2025: pourquoi la stratégie sécuritaire du Maroc a fait la différence, selon Le Journal du Dimanche
5
Le Roi adresse un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale de football, finalistes de la CAN
6
Les barrages affichent un taux de remplissage de 47,8%, avec plus de 8 milliards de m³ en réserve
7
Tribune. Quand le Maroc réussit, ça énerve… et quand le «frère» fait scandale, ça choque
8
Un dimanche pas comme les autres
Revues de presse

Voir plus