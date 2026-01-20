Météo. Températures en légère hausse ce mardi 20 janvier, avec des pluies sur de nombreuses régions

-Temps froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts Plateaux.
-Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif, avec quelques flocons de neige sur les Hauts plateaux.
-Pluies ou averses sur les plaines atlantiques au Nord d’Essaouira, la région de Tanger, Loukkos, le Rif, le Saïss, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest.
-Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur l’Oriental et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
-Rafales de vent fortes sur l’Oriental et la rive Méditerranéenne et assez fortes sur le Souss et les côtes Sud avec chasse-poussières locales.
-Température minimale de l’ordre de -9/-2 °C sur les Haut et Moyen Atlas, de 6/13 °C sur le Sud et près des côtes et de 0/6 °C partout ailleurs.
-Température diurne en légère hausse.
-Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et agitée à forte le long du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mardi 20 janvier 2026:
– Oujda min 3 max 11
– Bouarfa min 0 max 8
– Al Hoceima min 9 max 14
– Tétouan min 7 max 12
– Sebta min 10 max 13
– Mellilia min 12 max 14
– Tanger min 5 max 13
– Kénitra min 5 max 13
– Rabat min 6 max 13
– Casablanca min 5 max 13
– El Jadida min 4 max 15
– Settat min 3 max 10
– Safi min 5 max 16
– Khouribga min 1 max 7
– Béni Mellal min 3 max 12
– Marrakech min 3 max 14
– Meknès min 3 max 8
– Fès min 4 max 11
– Ifrane min -3 max 0
– Taounate min 3 max 10
– Errachidia min 0 max 14
– Ouarzazate min 2 max 14
– Agadir min 5 max 16
– Essaouira min 8 max 14
– Laâyoune min 6 max 21
– Es-Semara min 6 max 21
– Dakhla min 11 max 22
– Aousserd min 8 max 21
– Lagouira min 14 max 22
– Midelt min -1 max 3