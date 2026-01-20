Météo. Températures en légère hausse ce mardi 20 janvier, avec des pluies sur de nombreuses régions

Edifiée par les Portugais au début du XVIe siècle, la cité de Mazagan fut prise par les Marocains en 1769. Proclamé sultan en 1822, Moulay Abd ar-Rahman restaura cette forteresse, exemple précoce de l'architecture militaire portugaise de la Renaissance, et la nomma El Jadida. . DR

-Temps froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts Plateaux.

-Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif, avec quelques flocons de neige sur les Hauts plateaux.

-Pluies ou averses sur les plaines atlantiques au Nord d’Essaouira, la région de Tanger, Loukkos, le Rif, le Saïss, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest.

-Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur l’Oriental et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

-Rafales de vent fortes sur l’Oriental et la rive Méditerranéenne et assez fortes sur le Souss et les côtes Sud avec chasse-poussières locales.

-Température minimale de l’ordre de -9/-2 °C sur les Haut et Moyen Atlas, de 6/13 °C sur le Sud et près des côtes et de 0/6 °C partout ailleurs.

-Température diurne en légère hausse.

-Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et agitée à forte le long du littoral atlantique.

Lire aussi : De l’observation aux alertes... Comment la DGM prépare ses bulletins météo

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mardi 20 janvier 2026:

– Oujda min 3 max 11

– Bouarfa min 0 max 8

– Al Hoceima min 9 max 14

– Tétouan min 7 max 12

– Sebta min 10 max 13

– Mellilia min 12 max 14

– Tanger min 5 max 13

– Kénitra min 5 max 13

– Rabat min 6 max 13

– Casablanca min 5 max 13

– El Jadida min 4 max 15

– Settat min 3 max 10

– Safi min 5 max 16

– Khouribga min 1 max 7

– Béni Mellal min 3 max 12

– Marrakech min 3 max 14

– Meknès min 3 max 8

– Fès min 4 max 11

– Ifrane min -3 max 0

– Taounate min 3 max 10

– Errachidia min 0 max 14

– Ouarzazate min 2 max 14

– Agadir min 5 max 16

– Essaouira min 8 max 14

– Laâyoune min 6 max 21

– Es-Semara min 6 max 21

– Dakhla min 11 max 22

– Aousserd min 8 max 21

– Lagouira min 14 max 22

– Midelt min -1 max 3