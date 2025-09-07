Société

Météo. Températures en légère baisse en ce dimanche 7 septembre, avec des averses prévues sur l’Atlas et le Rif

La plage Porto Rico, à Dakhla.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 7 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/09/2025 à 06h00

Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas assez denses avec brume ou brouillard sur les côtes et les plaines Nord et Centre.

– Nuages d’origine tropicale sur les provinces Sud avec averses orageuses par endroits.

– Foyers orageux avec ondées ou averses sur l’Atlas, le Sud-Est et le Rif.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental et le Moyen Atlas.

– Température minimale de l’ordre de 24/29 °C sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud, de 14/20 °C sur les reliefs et les côtes atlantiques et de 20/25 °C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Asilah, et peu agitée à parfois agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues pour le dimanche 7 septembre 2025:

Oujda min 22 max 36

Bouarfa min 24 max 33

Al Hoceima min 23 max 30

Tétouan min 19 max 31

Sebta min 22 max 26

Mellilia min 22 max 28

Tanger min 22 max 29

Kénitra min 19 max 26

Rabat min 20 max 25

Casablanca min 21 max 27

El Jadida min 19 max 25

Settat min 19 max 32

Safi min 18 max 31

Khouribga min 22 max 34

Béni Mellal min 25 max 38

Marrakech min 24 max 32

Meknès min 23 max 33

Fès min 26 max 33

Ifrane min 15 max 25

Taounate min 26 max 37

Errachidia min 26 max 36

Ouarzazate min 21 max 31

Agadir min 20 max 25

Essaouira min 18 max 24

Laâyoune min 20 max 35

Es-Semara min 24 max 37

Dakhla min 21 max 31

Aousserd min 24 max 36

Lagouira min 20 max 32

Midelt min 21 max 34.

