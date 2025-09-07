Météo. Températures en légère baisse en ce dimanche 7 septembre, avec des averses prévues sur l’Atlas et le Rif

Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.
– Nuages bas assez denses avec brume ou brouillard sur les côtes et les plaines Nord et Centre.
– Nuages d’origine tropicale sur les provinces Sud avec averses orageuses par endroits.
– Foyers orageux avec ondées ou averses sur l’Atlas, le Sud-Est et le Rif.
– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental et le Moyen Atlas.
– Température minimale de l’ordre de 24/29 °C sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud, de 14/20 °C sur les reliefs et les côtes atlantiques et de 20/25 °C partout ailleurs.
– Température du jour en baisse.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Asilah, et peu agitée à parfois agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues pour le dimanche 7 septembre 2025:
– Oujda min 22 max 36
– Bouarfa min 24 max 33
– Al Hoceima min 23 max 30
– Tétouan min 19 max 31
– Sebta min 22 max 26
– Mellilia min 22 max 28
– Tanger min 22 max 29
– Kénitra min 19 max 26
– Rabat min 20 max 25
– Casablanca min 21 max 27
– El Jadida min 19 max 25
– Settat min 19 max 32
– Safi min 18 max 31
– Khouribga min 22 max 34
– Béni Mellal min 25 max 38
– Marrakech min 24 max 32
– Meknès min 23 max 33
– Fès min 26 max 33
– Ifrane min 15 max 25
– Taounate min 26 max 37
– Errachidia min 26 max 36
– Ouarzazate min 21 max 31
– Agadir min 20 max 25
– Essaouira min 18 max 24
– Laâyoune min 20 max 35
– Es-Semara min 24 max 37
– Dakhla min 21 max 31
– Aousserd min 24 max 36
– Lagouira min 20 max 32
– Midelt min 21 max 34.