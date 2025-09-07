Météo. Températures en légère baisse en ce dimanche 7 septembre, avec des averses prévues sur l’Atlas et le Rif

La plage Porto Rico, à Dakhla.

Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas assez denses avec brume ou brouillard sur les côtes et les plaines Nord et Centre.

– Nuages d’origine tropicale sur les provinces Sud avec averses orageuses par endroits.

– Foyers orageux avec ondées ou averses sur l’Atlas, le Sud-Est et le Rif.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental et le Moyen Atlas.

– Température minimale de l’ordre de 24/29 °C sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud, de 14/20 °C sur les reliefs et les côtes atlantiques et de 20/25 °C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Asilah, et peu agitée à parfois agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues pour le dimanche 7 septembre 2025:

– Oujda min 22 max 36

– Bouarfa min 24 max 33

– Al Hoceima min 23 max 30

– Tétouan min 19 max 31

– Sebta min 22 max 26

– Mellilia min 22 max 28

– Tanger min 22 max 29

– Kénitra min 19 max 26

– Rabat min 20 max 25

– Casablanca min 21 max 27

– El Jadida min 19 max 25

– Settat min 19 max 32

– Safi min 18 max 31

– Khouribga min 22 max 34

– Béni Mellal min 25 max 38

– Marrakech min 24 max 32

– Meknès min 23 max 33

– Fès min 26 max 33

– Ifrane min 15 max 25

– Taounate min 26 max 37

– Errachidia min 26 max 36

– Ouarzazate min 21 max 31

– Agadir min 20 max 25

– Essaouira min 18 max 24

– Laâyoune min 20 max 35

– Es-Semara min 24 max 37

– Dakhla min 21 max 31

– Aousserd min 24 max 36

– Lagouira min 20 max 32

– Midelt min 21 max 34.