Société

Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce dimanche 15 mars, avec un temps froid sur l’Oriental et les provinces intérieures du Sud

Météo. La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat, capitale du Maroc, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. Le sultan Yacoub El Mansour de la dynastie des Almohades projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 15 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/03/2026 à 06h59

Temps assez froid sur les reliefs, l’Oriental et le Sud-Est.

– Temps passagèrement à souvent nuageux sur l’Oriental, le Rif, le Saïss, la Méditerranée, Oulmès, le Gharb et Loukkos avec faibles pluies ou ondées éparses.

– Nuages bas denses sur les plaines nord et centre et les plateaux de phosphates avec formations brumeuses ou bruine locale.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental et les côtes centre et sud.

– Températures minimales de l’ordre de -02/04°C sur l’Atlas, de 12/18°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 05/12°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur l’Atlas, le Nord-Ouest, le Sud-Est et l’extrême sud et en baisse ailleurs.

– Mer agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et ailleurs.

Lire aussi : Barrage Bouhouda: le cap des 106% franchi, un record pour la province de Taounate

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 15 mars 2026:

Oujda min 10 max 13

Bouarfa min 06 max 17

Al Hoceima min 11 max 18

Tétouan min 12 max 19

Sebta min 15 max 17

Mellilia min 14 max 17

Tanger min 11 max 18

Kénitra min 11 max 18

Rabat min 11 max 18

Casablanca min 11 max 18

El Jadida min 10 max 19

Settat min 09 max 17

Safi min 10 max 20

Khouribga min 08 max 17

Béni Mellal min 06 max 18

Marrakech min 08 max 21

Meknès min 07 max 13

Fès min 06 max 13

Ifrane min 02 max 08

Taounate min 10 max 16

Errachidia min 06 max 23

Ouarzazate min 03 max 25

Agadir min 12 max 20

Essaouira min 12 max 23

Laâyoune min 13 max 27

Es-Semara min 13 max 28

Dakhla min 15 max 24

Aousserd min 15 max 33

Lagouira min 15 max 23

Midelt min 04 max 15.

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/03/2026 à 06h59
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

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