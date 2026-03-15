Météo. Températures en baisse sur le Royaume ce dimanche 15 mars, avec un temps froid sur l’Oriental et les provinces intérieures du Sud

Temps assez froid sur les reliefs, l’Oriental et le Sud-Est.
– Temps passagèrement à souvent nuageux sur l’Oriental, le Rif, le Saïss, la Méditerranée, Oulmès, le Gharb et Loukkos avec faibles pluies ou ondées éparses.
– Nuages bas denses sur les plaines nord et centre et les plateaux de phosphates avec formations brumeuses ou bruine locale.
– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental et les côtes centre et sud.
– Températures minimales de l’ordre de -02/04°C sur l’Atlas, de 12/18°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 05/12°C partout ailleurs.
– Température diurne en hausse sur l’Atlas, le Nord-Ouest, le Sud-Est et l’extrême sud et en baisse ailleurs.
– Mer agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 15 mars 2026:
– Oujda min 10 max 13
– Bouarfa min 06 max 17
– Al Hoceima min 11 max 18
– Tétouan min 12 max 19
– Sebta min 15 max 17
– Mellilia min 14 max 17
– Tanger min 11 max 18
– Kénitra min 11 max 18
– Rabat min 11 max 18
– Casablanca min 11 max 18
– El Jadida min 10 max 19
– Settat min 09 max 17
– Safi min 10 max 20
– Khouribga min 08 max 17
– Béni Mellal min 06 max 18
– Marrakech min 08 max 21
– Meknès min 07 max 13
– Fès min 06 max 13
– Ifrane min 02 max 08
– Taounate min 10 max 16
– Errachidia min 06 max 23
– Ouarzazate min 03 max 25
– Agadir min 12 max 20
– Essaouira min 12 max 23
– Laâyoune min 13 max 27
– Es-Semara min 13 max 28
– Dakhla min 15 max 24
– Aousserd min 15 max 33
– Lagouira min 15 max 23
– Midelt min 04 max 15.