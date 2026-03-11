Société

Météo. Températures en baisse dans l’ensemble avec de la neige sur les hauteurs ce mercredi 11 mars, et des averses sur le nord du pays

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 11 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/03/2026 à 06h58

- Temps assez froid sur le Rif, l’Atlas et ses versants est et les Hauts plateaux orientaux.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas et le Sud de l’Oriental à partir de 1.400 m.

- Pluies ou averses orageuses locales sur le Sud de l’Oriental.

- Pluies éparses sur le nord de l’Oriental, l’Atlas, l’est de la Méditerranée et les plaines atlantique entre Casablanca et El Jadida.

- Nuages bas avec formations brumeuses sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est, le Centre et le Sud avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de -8/-2°C sur l’Atlas et le Rif, de -2/3°C sur les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C sur l’extrême sud du pays et de 5/10°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et l’extrême Sud du Royaume

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Larache, forte à très forte entre Cap Tafelney et Tantan et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 11 mars 2026:

Oujda min 6 max 9

Bouarfa min 1 max 5

Al Hoceima min 4 max 13

Tétouan min 4 max 14

Sebta min 10 max 15

Mellilia min 9 max 14

Tanger min 4 max 16

Kénitra min 4 max 16

Rabat min 3 max 17

Casablanca min 5 max 15

El Jadida min 10 max 17

Settat min 6 max 14

Safi min 6 max 18

Khouribga min 5 max 12

Béni Mellal min 5 max 12

Marrakech min 6 max 16

Meknès min 3 max 13

Fès min 4 max 13

Ifrane min -3 max 5

Taounate min 3 max 14

Errachidia min 5 max 13

Ouarzazate min 3 max 14

Agadir min 9 max 23

Essaouira min 9 max 19

Laâyoune min 13 max 22

Es-Semara min 12 max 23

Dakhla min 14 max 21

Aousserd min 12 max 25

Lagouira min 15 max 25

Midelt min -1 max 5

