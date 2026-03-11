Météo. Températures en baisse dans l’ensemble avec de la neige sur les hauteurs ce mercredi 11 mars, et des averses sur le nord du pays

- Temps assez froid sur le Rif, l’Atlas et ses versants est et les Hauts plateaux orientaux.
- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas et le Sud de l’Oriental à partir de 1.400 m.
- Pluies ou averses orageuses locales sur le Sud de l’Oriental.
- Pluies éparses sur le nord de l’Oriental, l’Atlas, l’est de la Méditerranée et les plaines atlantique entre Casablanca et El Jadida.
- Nuages bas avec formations brumeuses sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est, le Centre et le Sud avec chasse-poussières locales.
- Températures minimales de l’ordre de -8/-2°C sur l’Atlas et le Rif, de -2/3°C sur les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C sur l’extrême sud du pays et de 5/10°C partout ailleurs.
- Température diurne en baisse sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et l’extrême Sud du Royaume
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Larache, forte à très forte entre Cap Tafelney et Tantan et agitée à forte ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 11 mars 2026:
– Oujda min 6 max 9
– Bouarfa min 1 max 5
– Al Hoceima min 4 max 13
– Tétouan min 4 max 14
– Sebta min 10 max 15
– Mellilia min 9 max 14
– Tanger min 4 max 16
– Kénitra min 4 max 16
– Rabat min 3 max 17
– Casablanca min 5 max 15
– El Jadida min 10 max 17
– Settat min 6 max 14
– Safi min 6 max 18
– Khouribga min 5 max 12
– Béni Mellal min 5 max 12
– Marrakech min 6 max 16
– Meknès min 3 max 13
– Fès min 4 max 13
– Ifrane min -3 max 5
– Taounate min 3 max 14
– Errachidia min 5 max 13
– Ouarzazate min 3 max 14
– Agadir min 9 max 23
– Essaouira min 9 max 19
– Laâyoune min 13 max 22
– Es-Semara min 12 max 23
– Dakhla min 14 max 21
– Aousserd min 12 max 25
– Lagouira min 15 max 25
– Midelt min -1 max 5