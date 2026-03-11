Météo. Températures en baisse dans l’ensemble avec de la neige sur les hauteurs ce mercredi 11 mars, et des averses sur le nord du pays

Le désert d'Agafay, au sud de Marrakech.

- Temps assez froid sur le Rif, l’Atlas et ses versants est et les Hauts plateaux orientaux.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas et le Sud de l’Oriental à partir de 1.400 m.

- Pluies ou averses orageuses locales sur le Sud de l’Oriental.

- Pluies éparses sur le nord de l’Oriental, l’Atlas, l’est de la Méditerranée et les plaines atlantique entre Casablanca et El Jadida.

- Nuages bas avec formations brumeuses sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est, le Centre et le Sud avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de -8/-2°C sur l’Atlas et le Rif, de -2/3°C sur les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C sur l’extrême sud du pays et de 5/10°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur le Sud de l’Oriental, le Sud-Est et l’extrême Sud du Royaume

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Larache, forte à très forte entre Cap Tafelney et Tantan et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 11 mars 2026:

– Oujda min 6 max 9

– Bouarfa min 1 max 5

– Al Hoceima min 4 max 13

– Tétouan min 4 max 14

– Sebta min 10 max 15

– Mellilia min 9 max 14

– Tanger min 4 max 16

– Kénitra min 4 max 16

– Rabat min 3 max 17

– Casablanca min 5 max 15

– El Jadida min 10 max 17

– Settat min 6 max 14

– Safi min 6 max 18

– Khouribga min 5 max 12

– Béni Mellal min 5 max 12

– Marrakech min 6 max 16

– Meknès min 3 max 13

– Fès min 4 max 13

– Ifrane min -3 max 5

– Taounate min 3 max 14

– Errachidia min 5 max 13

– Ouarzazate min 3 max 14

– Agadir min 9 max 23

– Essaouira min 9 max 19

– Laâyoune min 13 max 22

– Es-Semara min 12 max 23

– Dakhla min 14 max 21

– Aousserd min 12 max 25

– Lagouira min 15 max 25

– Midelt min -1 max 5