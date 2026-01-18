Météo. Températures en baisse ce dimanche 18 janvier, avec de la neige sur les reliefs et des averses sur de nombreuses régions

Ifrane (à 1.713 mètres d'altitude, dans le Moyen Atlas). Le nom de la ville signifie cachettes ou "grottes" en amazigh. La présence humaine y remonte au Néolithique, en témoignent des grottes telles que celles de Tizguite, ou des vestiges archéologiques. . Mohamed Tamatidi

- Temps pluvieux avec averses parfois orageuses sur les plaines nord et centre, le Souss, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, la rive méditerranéenne, l’Atlas et ses plaines ouest.

- Chutes de neige localement abondantes sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux.

- Ciel nuageux avec pluies sur l’Oriental, les provinces sahariennes et le Sud-Est.

- Temps froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les hauts plateaux.

- Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur les régions centre, l’Atlas, les provinces sud et les plaines nord.

- Température minimale de l’ordre de -8/-2°C sur l’Atlas, de -2/3°C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux Orientaux, de 7/12°C près des côtes et de 3/7°C ailleurs.

- Températures diurnes en baisse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre El Jorf et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 18 janvier 2026:

– Oujda min 2 max 11

– Bouarfa min -1 max 8

– Al Hoceima min 4 max 12

– Tétouan min 3 max 10

– Sebta min 10 max 13

– Mellilia min 2 max 13

– Tanger min 8 max 12

– Kénitra min 7 max 13

– Rabat min 7 max 14

– Casablanca min 9 max 14

– El Jadida min 8 max 15

– Settat min 5 max 10

– Safi min 9 max 15

– Khouribga min 0 max 8

– Béni Mellal min 5 max 7

– Marrakech min 4 max 11

– Meknès min 3 max 8

– Fès min 2 max 9

– Ifrane min -3 max 0

– Taounate min 3 max 11

– Errachidia min 1 max 6

– Ouarzazate min 0 max 7

– Agadir min 9 max 17

– Essaouira min 10 max 15

– Laâyoune min 12 max 19

– Es-Semara min 12 max 18

– Dakhla min 14 max 20

– Aousserd min 11 max 22

– Lagouira min 13 max 24

– Midelt min -1 max 2