Société

Météo. Températures en baisse ce dimanche 18 janvier, avec de la neige sur les reliefs et des averses sur de nombreuses régions

Ifrane (à 1.713 mètres d'altitude, dans le Moyen Atlas). Le nom de la ville signifie cachettes ou "grottes" en amazigh. La présence humaine y remonte au Néolithique, en témoignent des grottes telles que celles de Tizguite, ou des vestiges archéologiques. . Mohamed Tamatidi

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 18 janvier 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/01/2026 à 05h55

- Temps pluvieux avec averses parfois orageuses sur les plaines nord et centre, le Souss, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, la rive méditerranéenne, l’Atlas et ses plaines ouest.

- Chutes de neige localement abondantes sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux.

- Ciel nuageux avec pluies sur l’Oriental, les provinces sahariennes et le Sud-Est.

- Temps froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les hauts plateaux.

- Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur les régions centre, l’Atlas, les provinces sud et les plaines nord.

- Température minimale de l’ordre de -8/-2°C sur l’Atlas, de -2/3°C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux Orientaux, de 7/12°C près des côtes et de 3/7°C ailleurs.

- Températures diurnes en baisse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre El Jorf et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 18 janvier 2026:

Oujda min 2 max 11

Bouarfa min -1 max 8

Al Hoceima min 4 max 12

Tétouan min 3 max 10

Sebta min 10 max 13

Mellilia min 2 max 13

Tanger min 8 max 12

Kénitra min 7 max 13

Rabat min 7 max 14

Casablanca min 9 max 14

El Jadida min 8 max 15

Settat min 5 max 10

Safi min 9 max 15

Khouribga min 0 max 8

Béni Mellal min 5 max 7

Marrakech min 4 max 11

Meknès min 3 max 8

Fès min 2 max 9

Ifrane min -3 max 0

Taounate min 3 max 11

Errachidia min 1 max 6

Ouarzazate min 0 max 7

Agadir min 9 max 17

Essaouira min 10 max 15

Laâyoune min 12 max 19

Es-Semara min 12 max 18

Dakhla min 14 max 20

Aousserd min 11 max 22

Lagouira min 13 max 24

Midelt min -1 max 2

#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures#neige

