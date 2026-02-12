Société

Météo. Température en hausse sur le Sud-Est, l’Atlas, le sud du pays et près des côtes Nord et Centre ce jeudi 12 février

Le Rif et la Méditerranée. Cette photographie aérienne montre la plage de Badis à celle d'El Jebha, près de Tétouan, ainsi que les premières montagnes de la chaîne du Rif, qui s'étend sur près de 500 km, de l'oued Moulouya à Tanger. 

Le Rif et la Méditerranée. Cette photographie aérienne montre la plage de Badis à celle d'El Jebha, près de Tétouan, ainsi que les premières montagnes de la chaîne du Rif, qui s'étend sur près de 500 km, de l'oued Moulouya à Tanger.

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 12 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

- Temps passagèrement nuageux sur l’extrême Nord-Ouest avec gouttes de pluie éparse.

- Nuages bas denses avec bruines ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques Nord, le Saïs, le Moyen Atlas, le Souss et le nord-ouest des provinces sahariennes durant la matinée et la nuit.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le Rif, l’Est de la Méditerranée et l’Oriental.

- Température minimale de l’ordre de 0/6°C sur l’Atlas, de 5/11°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 15/20°C sur les provinces sahariennes, le Sud-est, la vallée de Moulouya et Chiadma, et de 11/16°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse sur le Sud-Est, l’Atlas, le Sud du pays et près des côtes Nord et Centre.

- Mer agitée à forte en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte entre Cap Spartel et Cap Ghir, peu agitée à agitée entre Tan Tan et Laâyoune et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 12 février 2026:

Oujda min 13 max 23

Bouarfa min 8 max 24

Al Hoceima min 12 max 18

Tétouan min 13 max 19

Sebta min 15 max 17

Melilla min 15 max 18

Tanger min 14 max 16

Kénitra min 15 max 18

Rabat min 14 max 18

Casablanca min 14 max 18

El Jadida min 14 max 18

Settat min 13 max 23

Safi min 14 max 20

Khouribga min 11 max 22

Béni Mellal min 12 max 23

Marrakech min 11 max 26

Meknès min 11 max 21

Fès min 12 max 22

Ifrane min 7 max 14

Taounate min 13 max 21

Errachidia min 12 max 26

Ouarzazate min 10 max 27

Agadir min 12 max 18

Essaouira min 13 max 20

Laâyoune min 14 max 32

Es-Semara min 12 max 32

Dakhla min 11 max 24

Aousserd min 16 max 34

Lagouira min 14 max 27

Midelt min 10 max 20

