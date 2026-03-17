Société

Météo. Pluies sur le Sud et le centre ce mardi 17 mars, avec de fortes rafales de vent sur le Tangérois, l’Atlas, les régions centre et le Sud

Vue d'ensemble de la ville de Tafraout, dans la région du Souss.

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 17 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/03/2026 à 06h58

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.

- Pluies et averses localement orageuses sur l’est des provinces sahariennes.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses et risque d’orage sur les régions centre, le Sud-Est, le Haut Atlas et le nord des provinces sahariennes.

- Temps devenant nuageux de plus en plus dès le soir, sur les régions centre, les plaines atlantiques nord, le Haut Atlas et ses plaines ouest et le Sud-Est avec averses orageuses par endroits.

- Chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas dès le soir.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Atlas, les régions centre et le Sud.

- Températures minimales de l’ordre de -2/5°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux orientaux, de 5/10°C sur la Méditerranée, le Rif et le Sud-Est, de 15/23°C sur le Souss et le Sud et de 10/15°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur les régions centre et le Sud et en hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Cap Ghir et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Lire aussi : Barrage Bouhouda: le cap des 106% franchi, un record pour la province de Taounate

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 17 mars 2026:

Oujda min 7 max 24

Bouarfa min 4 max 19

Al Hoceima min 9 max 18

Tétouan min 10 max 16

Sebta min 14 max 16

Mellilia min 12 max 17

Tanger min 13 max 19

Kénitra min 11 max 21

Rabat min 12 max 19

Casablanca min 12 max 17

El Jadida min 12 max 19

Settat min 11 max 23

Safi min 13 max 19

Khouribga min 10 max 24

Béni Mellal min 10 max 24

Marrakech min 12 max 28

Meknès min 10 max 24

Fès min 10 max 25

Ifrane min 5 max 17

Taounate min 12 max 25

Errachidia min 8 max 21

Ouarzazate min 8 max 23

Agadir min 13 max 26

Essaouira min 12 max 20

Laâyoune min 13 max 22

Es-Semara min 17 max 27

Dakhla min 14 max 21

Aousserd min 14 max 21

Lagouira min 16 max 21

Midelt min 3 max 19

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/03/2026 à 06h58
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

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