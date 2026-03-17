Météo. Pluies sur le Sud et le centre ce mardi 17 mars, avec de fortes rafales de vent sur le Tangérois, l’Atlas, les régions centre et le Sud

Vue d'ensemble de la ville de Tafraout, dans la région du Souss.

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.

- Pluies et averses localement orageuses sur l’est des provinces sahariennes.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses et risque d’orage sur les régions centre, le Sud-Est, le Haut Atlas et le nord des provinces sahariennes.

- Temps devenant nuageux de plus en plus dès le soir, sur les régions centre, les plaines atlantiques nord, le Haut Atlas et ses plaines ouest et le Sud-Est avec averses orageuses par endroits.

- Chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas dès le soir.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Atlas, les régions centre et le Sud.

- Températures minimales de l’ordre de -2/5°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux orientaux, de 5/10°C sur la Méditerranée, le Rif et le Sud-Est, de 15/23°C sur le Souss et le Sud et de 10/15°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur les régions centre et le Sud et en hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Cap Ghir et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 17 mars 2026:

– Oujda min 7 max 24

– Bouarfa min 4 max 19

– Al Hoceima min 9 max 18

– Tétouan min 10 max 16

– Sebta min 14 max 16

– Mellilia min 12 max 17

– Tanger min 13 max 19

– Kénitra min 11 max 21

– Rabat min 12 max 19

– Casablanca min 12 max 17

– El Jadida min 12 max 19

– Settat min 11 max 23

– Safi min 13 max 19

– Khouribga min 10 max 24

– Béni Mellal min 10 max 24

– Marrakech min 12 max 28

– Meknès min 10 max 24

– Fès min 10 max 25

– Ifrane min 5 max 17

– Taounate min 12 max 25

– Errachidia min 8 max 21

– Ouarzazate min 8 max 23

– Agadir min 13 max 26

– Essaouira min 12 max 20

– Laâyoune min 13 max 22

– Es-Semara min 17 max 27

– Dakhla min 14 max 21

– Aousserd min 14 max 21

– Lagouira min 16 max 21

– Midelt min 3 max 19