Météo. Pluies sur le Sud et le centre ce mardi 17 mars, avec de fortes rafales de vent sur le Tangérois, l’Atlas, les régions centre et le Sud

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.
- Pluies et averses localement orageuses sur l’est des provinces sahariennes.
- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses et risque d’orage sur les régions centre, le Sud-Est, le Haut Atlas et le nord des provinces sahariennes.
- Temps devenant nuageux de plus en plus dès le soir, sur les régions centre, les plaines atlantiques nord, le Haut Atlas et ses plaines ouest et le Sud-Est avec averses orageuses par endroits.
- Chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas dès le soir.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, l’Atlas, les régions centre et le Sud.
- Températures minimales de l’ordre de -2/5°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux orientaux, de 5/10°C sur la Méditerranée, le Rif et le Sud-Est, de 15/23°C sur le Souss et le Sud et de 10/15°C partout ailleurs.
- Température diurne en baisse sur les régions centre et le Sud et en hausse ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Cap Ghir et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.
Lire aussi : Barrage Bouhouda: le cap des 106% franchi, un record pour la province de Taounate
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 17 mars 2026:
– Oujda min 7 max 24
– Bouarfa min 4 max 19
– Al Hoceima min 9 max 18
– Tétouan min 10 max 16
– Sebta min 14 max 16
– Mellilia min 12 max 17
– Tanger min 13 max 19
– Kénitra min 11 max 21
– Rabat min 12 max 19
– Casablanca min 12 max 17
– El Jadida min 12 max 19
– Settat min 11 max 23
– Safi min 13 max 19
– Khouribga min 10 max 24
– Béni Mellal min 10 max 24
– Marrakech min 12 max 28
– Meknès min 10 max 24
– Fès min 10 max 25
– Ifrane min 5 max 17
– Taounate min 12 max 25
– Errachidia min 8 max 21
– Ouarzazate min 8 max 23
– Agadir min 13 max 26
– Essaouira min 12 max 20
– Laâyoune min 13 max 22
– Es-Semara min 17 max 27
– Dakhla min 14 max 21
– Aousserd min 14 max 21
– Lagouira min 16 max 21
– Midelt min 3 max 19