Météo. Pluies abondantes et rafales de vent sur le nord du pays ce mercredi 4 février

Phare du cap Malabata, à 10 km au nord-est de Tanger sur le détroit de Gibraltar. Construit au début du XXe siècle, c'est une tour carrée de 18 m de haut, qui émet un éclat blanc, toutes les 5 secondes, d'une portée maximale de 22 mille nautique (environ 40 km). . DR

- Pluies et averses orageuses localement fortes sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb.

- Temps passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Sud du Gharb, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas et les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

- Temps assez froid sur l’Atlas.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, les plaines du nord, le Saiss, le Rif, la Méditerranée, l’Atlas et l’Oriental avec chasse-poussières locales.

- Températures diurnes en hausse sur l’ensemble du pays.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit et entre Cap Spartel et Tarfaya, agitée à forte au sud, localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laayoune.

Lire aussi : Alerte météo. Averses, fortes pluies et rafales de vent jeudi et vendredi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 4 février 2026:

- Oujda min 9 max 22

– Bouarfa min 6 max 20

– Al Hoceima min 8 max 20

– Tétouan min 12 max 16

– Sebta min 14 max 17

– Mellilia min 11 max 18

– Tanger min 11 max 16

– Kénitra min 11 max 17

– Rabat min 14 max 17

– Casablanca min 15 max 18

– El Jadida min 15 max 19

– Settat min 11 max 17

– Safi min 14 max 18

– Khouribga min 7 max 11

– Béni Mellal min 8 max 15

– Marrakech min 9 max 19

– Meknès min 10 max 18

– Fès min 10 max 19

– Ifrane min 1 max 7

– Taounate min 7 max 15

– Errachidia min 8 max 22

– Ouarzazate min 7 max 21

– Agadir min 12 max 18

– Essaouira min 14 max 18

– Laâyoune min 11 max 23

– Es-Semara min 11 max 24

– Dakhla min 11 max 24

– Aousserd min 14 max 29

– Lagouira min 13 max 27

– Midelt min 6 max 14