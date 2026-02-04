Société

Météo. Pluies abondantes et rafales de vent sur le nord du pays ce mercredi 4 février

Phare du cap Malabata, à 10 km au nord-est de Tanger sur le détroit de Gibraltar. Construit au début du XXe siècle, c'est une tour carrée de 18 m de haut, qui émet un éclat blanc, toutes les 5 secondes, d'une portée maximale de 22 mille nautique (environ 40 km).

Phare du cap Malabata, à 10 km au nord-est de Tanger sur le détroit de Gibraltar. Construit au début du XXe siècle, c'est une tour carrée de 18 m de haut, qui émet un éclat blanc, toutes les 5 secondes, d'une portée maximale de 22 mille nautique (environ 40 km). . DR

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 4 février 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/02/2026 à 05h56

- Pluies et averses orageuses localement fortes sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb.

- Temps passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Sud du Gharb, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas et les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

- Temps assez froid sur l’Atlas.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, les plaines du nord, le Saiss, le Rif, la Méditerranée, l’Atlas et l’Oriental avec chasse-poussières locales.

- Températures diurnes en hausse sur l’ensemble du pays.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit et entre Cap Spartel et Tarfaya, agitée à forte au sud, localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laayoune.

Lire aussi : Alerte météo. Averses, fortes pluies et rafales de vent jeudi et vendredi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 4 février 2026:

- Oujda min 9 max 22

Bouarfa min 6 max 20

Al Hoceima min 8 max 20

Tétouan min 12 max 16

Sebta min 14 max 17

Mellilia min 11 max 18

Tanger min 11 max 16

Kénitra min 11 max 17

Rabat min 14 max 17

Casablanca min 15 max 18

El Jadida min 15 max 19

Settat min 11 max 17

Safi min 14 max 18

Khouribga min 7 max 11

Béni Mellal min 8 max 15

Marrakech min 9 max 19

Meknès min 10 max 18

Fès min 10 max 19

Ifrane min 1 max 7

Taounate min 7 max 15

Errachidia min 8 max 22

Ouarzazate min 7 max 21

Agadir min 12 max 18

Essaouira min 14 max 18

Laâyoune min 11 max 23

Es-Semara min 11 max 24

Dakhla min 11 max 24

Aousserd min 14 max 29

Lagouira min 13 max 27

Midelt min 6 max 14

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/02/2026 à 05h56
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#températures

Articles les plus lus

1
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
2
Après l’indépendance, la reconnaissance: la Kabylie s’invite à la Knesset israélienne
3
Nouveau camouflet pour le régime d’Alger: la justice espagnole refuse d’extrader un sénateur harrag
4
De 1.482 à 3.204 millions de m³ en trois mois: comment les réserves du barrage Al Wahda ont grimpé jusqu’aux déversements
5
Crise France-Algérie: pourquoi le Sahara est, soudain, devenu un non-sujet
6
Ksar El Kébir: ordre d’évacuation immédiate des zones inondables
7
L’Algérie cessera-t-elle d’exporter des hydrocarbures en 2040?
8
Ghar Djebilet, la mine miracle ou l’art de transformer un fiasco annoncé en épopée
Revues de presse

Voir plus