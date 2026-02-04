Météo. Pluies abondantes et rafales de vent sur le nord du pays ce mercredi 4 février

- Pluies et averses orageuses localement fortes sur le Tangérois, Loukkos, le Rif et le Nord du Gharb.
- Temps passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Sud du Gharb, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas et les plateaux de phosphates et d’Oulmès.
- Temps assez froid sur l’Atlas.
- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, les plaines du nord, le Saiss, le Rif, la Méditerranée, l’Atlas et l’Oriental avec chasse-poussières locales.
- Températures diurnes en hausse sur l’ensemble du pays.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit et entre Cap Spartel et Tarfaya, agitée à forte au sud, localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laayoune.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 4 février 2026:
- Oujda min 9 max 22
– Bouarfa min 6 max 20
– Al Hoceima min 8 max 20
– Tétouan min 12 max 16
– Sebta min 14 max 17
– Mellilia min 11 max 18
– Tanger min 11 max 16
– Kénitra min 11 max 17
– Rabat min 14 max 17
– Casablanca min 15 max 18
– El Jadida min 15 max 19
– Settat min 11 max 17
– Safi min 14 max 18
– Khouribga min 7 max 11
– Béni Mellal min 8 max 15
– Marrakech min 9 max 19
– Meknès min 10 max 18
– Fès min 10 max 19
– Ifrane min 1 max 7
– Taounate min 7 max 15
– Errachidia min 8 max 22
– Ouarzazate min 7 max 21
– Agadir min 12 max 18
– Essaouira min 14 max 18
– Laâyoune min 11 max 23
– Es-Semara min 11 max 24
– Dakhla min 11 max 24
– Aousserd min 14 max 29
– Lagouira min 13 max 27
– Midelt min 6 max 14