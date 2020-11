© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 29 novembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

-Pluies ou averses parfois orageuses sur les côtes atlantiques et leurs plaines proches au nord de Tan Tan, avec un risque de chute de grêle par endroits.

-Chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas.

-Ailleurs dans le Royaume, le temps sera passagèrement nuageux.

-Vent faible à modéré de secteur sud-ouest à variable.

-Mer peu agitée à agitée dans le détroit de Gibraltar et la mer Méditerranée, agitée à forte entre Tanger et le cap Ghir, devenant localement forte à très forte entre Casablanca et Cap Sim et peu agitée à agitée au sud du Royaume.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 29 novembre 2020.

Oujda : min (+8°C) ; max (+19°C)

Bouarfa : min (+0°C) ; max (+12°C)

Al Hoceïma : min (+11°C) ; max (+20°C)

Tétouan : min (+13°C) ; max (+17°C)

Sebta : min (+13°C) ; max (+17°C)

Mellilia : min (+10°C) ; max (+18°C)

Tanger : min (+14°C) ; max (+19°C)

Kénitra : min (+13°C) ; max (+20°C)

Rabat : min (+14°C) ; max (+20°C)

Casablanca : min (+13°C) ; max (+17°C)

El Jadida : min (+13°C) ; max (+15°C)

Settat : min (+12°C) ; max (+16°C)

Safi : min (+13°C) ; max (+16°C)

Khouribga : min (+6°C) ; max (+16°C)

Beni Mellal : min (+6°C) ; max (+16°C)

Marrakech : min (+8°C) ; max (+17°C)

Meknès : min (+7°C) ; max (+18°C)

Fès : min (+7°C) ; max (+18°C)

Ifrane : min (-1°C) ; max (+11°C)

Taounate : min (+8°C) ; max (+19°C)

Errachidia : min (+2°C) ; max (+14°C)

Ouarzazate : min (+4°C) ; max (+16°C)

Agadir : min (+12°C) ; max (+15°C)

Essaouira : min (+13°C) ; max (+16°C)

Laâyoune : min (+14°C) ; max (+23°C)

Smara : min (+14°C) ; max (+23°C)

Dakhla : min (+15°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+13°C) ; max (+24°C)

Lagouira : min (+18°C) ; max (+21°C).