Météo. Neige sur l’Atlas et le Rif et pluies sur le Nord et le Centre ce samedi 17 janvier, avec une baisse généralisée des températures

Près de Midelt dans le Moyen Atlas, à la frontière avec la province de Khénifra, Aguelmame Sidi Ali s'étend sur 337 hectares. Dans ce lac, qui tire son nom d’un saint dont le tombeau se trouve sur sa rive Est, truites, carpes, perches et gardons attirent les pêcheurs. . DR

- Temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

- Pluies ou averses localement orageuses sur les plaines nord et centre, le Rif, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et sur l’Atlas.

- Ciel nuageux avec faibles pluies sur l’Oriental, la Méditerranée, le Souss et le Nord des provinces sahariennes.

- Chutes de neiges localement importantes sur le Rif, les Haut et Moyen Atlas et sur les Hauts plateaux orientaux à partir de 1.200 m.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental et les provinces du Sud.

- Températures minimales de l’ordre de -06/00°C sur l’Atlas, de 00/04°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C près des côtes sud et de 06/12°C ailleurs.

- Températures diurnes en baisse.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Rabat et Tarfaya, devenant agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour samedi 17 janvier 2026:

– Oujda min 5 max 10

– Bouarfa min 01 max 5

– Al Hoceima min 8 max 12

– Tétouan min 7 max 11

– Sebta min 10 max 13

– Mellilia min 11 max 14

– Tanger min 9 max 13

– Kénitra min 9 max 15

– Rabat min 10 max 15

– Casablanca min 8 max 15

– El Jadida min 11 max 15

– Settat min 5 max 12

– Safi min 9 max 16

– Khouribga min 2 max 9

– Béni Mellal min 5 max 9

– Marrakech min 6 max 12

– Meknès min 4 max 9

– Fès min 5 max 10

– Ifrane min -2 max 1

– Taounate min 6 max 11

– Errachidia min 02 max 12

– Ouarzazate min 5 max 11

– Agadir min 12 max 17

– Essaouira min 11 max 16

– Laâyoune min 9 max 20

– Es-Semara min 9 max 21

– Dakhla min 12 max 22

– Aousserd min 10 max 22

– Lagouira min 13 max 24

– Midelt min 0 max 4.