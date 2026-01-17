Météo. Neige sur l’Atlas et le Rif et pluies sur le Nord et le Centre ce samedi 17 janvier, avec une baisse généralisée des températures

- Temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.
- Pluies ou averses localement orageuses sur les plaines nord et centre, le Rif, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et sur l’Atlas.
- Ciel nuageux avec faibles pluies sur l’Oriental, la Méditerranée, le Souss et le Nord des provinces sahariennes.
- Chutes de neiges localement importantes sur le Rif, les Haut et Moyen Atlas et sur les Hauts plateaux orientaux à partir de 1.200 m.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental et les provinces du Sud.
- Températures minimales de l’ordre de -06/00°C sur l’Atlas, de 00/04°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C près des côtes sud et de 06/12°C ailleurs.
- Températures diurnes en baisse.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Rabat et Tarfaya, devenant agitée à forte ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour samedi 17 janvier 2026:
– Oujda min 5 max 10
– Bouarfa min 01 max 5
– Al Hoceima min 8 max 12
– Tétouan min 7 max 11
– Sebta min 10 max 13
– Mellilia min 11 max 14
– Tanger min 9 max 13
– Kénitra min 9 max 15
– Rabat min 10 max 15
– Casablanca min 8 max 15
– El Jadida min 11 max 15
– Settat min 5 max 12
– Safi min 9 max 16
– Khouribga min 2 max 9
– Béni Mellal min 5 max 9
– Marrakech min 6 max 12
– Meknès min 4 max 9
– Fès min 5 max 10
– Ifrane min -2 max 1
– Taounate min 6 max 11
– Errachidia min 02 max 12
– Ouarzazate min 5 max 11
– Agadir min 12 max 17
– Essaouira min 11 max 16
– Laâyoune min 9 max 20
– Es-Semara min 9 max 21
– Dakhla min 12 max 22
– Aousserd min 10 max 22
– Lagouira min 13 max 24
– Midelt min 0 max 4.