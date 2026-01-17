Société

Météo. Neige sur l’Atlas et le Rif et pluies sur le Nord et le Centre ce samedi 17 janvier, avec une baisse généralisée des températures

Près de Midelt dans le Moyen Atlas, à la frontière avec la province de Khénifra, Aguelmame Sidi Ali s'étend sur 337 hectares. Dans ce lac, qui tire son nom d’un saint dont le tombeau se trouve sur sa rive Est, truites, carpes, perches et gardons attirent les pêcheurs.   

Près de Midelt dans le Moyen Atlas, à la frontière avec la province de Khénifra, Aguelmame Sidi Ali s'étend sur 337 hectares. Dans ce lac, qui tire son nom d'un saint dont le tombeau se trouve sur sa rive Est, truites, carpes, perches et gardons attirent les pêcheurs.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 17 janvier 2026:

Le 17/01/2026 à 05h56

- Temps assez froid à froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

- Pluies ou averses localement orageuses sur les plaines nord et centre, le Rif, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et sur l’Atlas.

- Ciel nuageux avec faibles pluies sur l’Oriental, la Méditerranée, le Souss et le Nord des provinces sahariennes.

- Chutes de neiges localement importantes sur le Rif, les Haut et Moyen Atlas et sur les Hauts plateaux orientaux à partir de 1.200 m.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental et les provinces du Sud.

- Températures minimales de l’ordre de -06/00°C sur l’Atlas, de 00/04°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/16°C près des côtes sud et de 06/12°C ailleurs.

- Températures diurnes en baisse.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Rabat et Tarfaya, devenant agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour samedi 17 janvier 2026:

Oujda min 5 max 10

Bouarfa min 01 max 5

Al Hoceima min 8 max 12

Tétouan min 7 max 11

Sebta min 10 max 13

Mellilia min 11 max 14

Tanger min 9 max 13

Kénitra min 9 max 15

Rabat min 10 max 15

Casablanca min 8 max 15

El Jadida min 11 max 15

Settat min 5 max 12

Safi min 9 max 16

Khouribga min 2 max 9

Béni Mellal min 5 max 9

Marrakech min 6 max 12

Meknès min 4 max 9

Fès min 5 max 10

Ifrane min -2 max 1

Taounate min 6 max 11

Errachidia min 02 max 12

Ouarzazate min 5 max 11

Agadir min 12 max 17

Essaouira min 11 max 16

Laâyoune min 9 max 20

Es-Semara min 9 max 21

Dakhla min 12 max 22

Aousserd min 10 max 22

Lagouira min 13 max 24

Midelt min 0 max 4.

