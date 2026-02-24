Société

Météo. Hausse des températures sur les côtes nord et gelées sur l’Atlas ce mardi 24 février, avec des rafales sur le sud

La plage de Tafedna, à quelques encablures de la ville d'Essaouira.

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 24 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/02/2026 à 06h59

- Temps assez froid, la matinée et la nuit, avec gelée locale sur les reliefs, les Hauts plateaux et le Sud-est.

- Nuages bas assez denses, la matinée et la nuit, avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes atlantiques nord et centre et la rive méditerranéenne.

- Rafales de vent localement modérées sur les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de -02/05°C sur l’Atlas, de 04/09°C sur les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 13/19°C localement sur les provinces sahariennes, les côtes centre et le Souss et de 09/14°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse près des côtes atlantiques nord, et en légère baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée sur les côtes atlantiques et localement belle à peu agitée entre Tarfaya et Laâyoune.

Le retour de la pluie au Maroc: le climatologue Mohammed Said Karrouk décrypte les dérèglements climatiques et la fragilité des infrastructures

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 24 février 2026:

Oujda min 7 max 24

Bouarfa min 5 max 20

Al Hoceima min 8 max 14

Tétouan min 6 max 15

Sebta min 10 max 13

Mellilia min 9 max 14

Tanger min 11 max 20

Kénitra min 8 max 27

Rabat min 10 max 23

Casablanca min 11 max 22

El Jadida min 9 max 27

Settat min 12 max 26

Safi min 12 max 25

Khouribga min 7 max 23

Béni Mellal min 9 max 23

Marrakech min 11 max 27

Meknès min 8 max 24

Fès min 8 max 24

Ifrane min 2 max 15

Taounate min 9 max 24

Errachidia min 8 max 23

Ouarzazate min 7 max 23

Agadir min 15 max 29

Essaouira min 14 max 24

Laâyoune min 12 max 32

Es-Semara min 12 max 31

Dakhla min 10 max 29

Aousserd min 15 max 31

Lagouira min 16 max 30

Midelt min 7 max 21.

