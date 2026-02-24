Météo. Hausse des températures sur les côtes nord et gelées sur l’Atlas ce mardi 24 février, avec des rafales sur le sud

La plage de Tafedna, à quelques encablures de la ville d'Essaouira.

- Temps assez froid, la matinée et la nuit, avec gelée locale sur les reliefs, les Hauts plateaux et le Sud-est.

- Nuages bas assez denses, la matinée et la nuit, avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes atlantiques nord et centre et la rive méditerranéenne.

- Rafales de vent localement modérées sur les provinces du Sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de -02/05°C sur l’Atlas, de 04/09°C sur les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 13/19°C localement sur les provinces sahariennes, les côtes centre et le Souss et de 09/14°C partout ailleurs.

- Température diurne en hausse près des côtes atlantiques nord, et en légère baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée sur les côtes atlantiques et localement belle à peu agitée entre Tarfaya et Laâyoune.

Lire aussi : Le retour de la pluie au Maroc: le climatologue Mohammed Said Karrouk décrypte les dérèglements climatiques et la fragilité des infrastructures

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 24 février 2026:

– Oujda min 7 max 24

– Bouarfa min 5 max 20

– Al Hoceima min 8 max 14

– Tétouan min 6 max 15

– Sebta min 10 max 13

– Mellilia min 9 max 14

– Tanger min 11 max 20

– Kénitra min 8 max 27

– Rabat min 10 max 23

– Casablanca min 11 max 22

– El Jadida min 9 max 27

– Settat min 12 max 26

– Safi min 12 max 25

– Khouribga min 7 max 23

– Béni Mellal min 9 max 23

– Marrakech min 11 max 27

– Meknès min 8 max 24

– Fès min 8 max 24

– Ifrane min 2 max 15

– Taounate min 9 max 24

– Errachidia min 8 max 23

– Ouarzazate min 7 max 23

– Agadir min 15 max 29

– Essaouira min 14 max 24

– Laâyoune min 12 max 32

– Es-Semara min 12 max 31

– Dakhla min 10 max 29

– Aousserd min 15 max 31

– Lagouira min 16 max 30

– Midelt min 7 max 21.