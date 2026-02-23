Météo. Gel sur les reliefs et brume sur les côtes ce lundi 23 février, avec des vents soutenus au Sud

- Temps assez froid durant la matinée et la nuit avec gelée locale sur les reliefs, les Hauts plateaux et le Sud-Est.
- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruine locale durant la nuit et la matinée sur les côtes atlantiques Nord et Centre et la rive méditerranéenne.
- Rafales de vent assez fortes sur les provinces sud avec chasse-poussières.
- Température minimale de l’ordre de -02/05°C sur l’Atlas, de 04/09°C sur les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 16/23°C localement sur les provinces sahariennes et le Souss et de 09/15°C partout ailleurs.
- Température diurne en légère hausse sur le Tangérois et la vallée de Moulouya, et en baisse ailleurs.
- Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tan-Tan et Dakhla, et agitée ailleurs.
Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 23 février 2026:
– Oujda min 5 max 23
– Bouarfa min 5 max 20
– Al Hoceima min 8 max 16
– Tétouan min 8 max 16
– Sebta min 11 max 15
– Mellilia min 8 max 15
– Tanger min 11 max 20
– Kénitra min 10 max 23
– Rabat min 11 max 18
– Casablanca min 12 max 19
– El Jadida min 9 max 27
– Settat min 9 max 27
– Safi min 10 max 28
– Khouribga min 8 max 24
– Béni Mellal min 10 max 23
– Marrakech min 9 max 28
– Meknès min 8 max 23
– Fès min 8 max 23
– Ifrane min 2 max 16
– Taounate min 9 max 23
– Errachidia min 6 max 22
– Ouarzazate min 4 max 25
– Agadir min 12 max 31
– Essaouira min 15 max 29
– Laâyoune min 14 max 33
– Es-Semara min 14 max 32
– Dakhla min 15 max 30
– Aousserd min 16 max 32
– Lagouira min 17 max 30
– Midelt min 5 max 20.