Météo. Gel sur les reliefs et brume sur les côtes ce lundi 23 février, avec des vents soutenus au Sud

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 23 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

- Temps assez froid durant la matinée et la nuit avec gelée locale sur les reliefs, les Hauts plateaux et le Sud-Est.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruine locale durant la nuit et la matinée sur les côtes atlantiques Nord et Centre et la rive méditerranéenne.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces sud avec chasse-poussières.

- Température minimale de l’ordre de -02/05°C sur l’Atlas, de 04/09°C sur les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 16/23°C localement sur les provinces sahariennes et le Souss et de 09/15°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur le Tangérois et la vallée de Moulouya, et en baisse ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tan-Tan et Dakhla, et agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 23 février 2026:

Oujda min 5 max 23

Bouarfa min 5 max 20

Al Hoceima min 8 max 16

Tétouan min 8 max 16

Sebta min 11 max 15

Mellilia min 8 max 15

Tanger min 11 max 20

Kénitra min 10 max 23

Rabat min 11 max 18

Casablanca min 12 max 19

El Jadida min 9 max 27

Settat min 9 max 27

Safi min 10 max 28

Khouribga min 8 max 24

Béni Mellal min 10 max 23

Marrakech min 9 max 28

Meknès min 8 max 23

Fès min 8 max 23

Ifrane min 2 max 16

Taounate min 9 max 23

Errachidia min 6 max 22

Ouarzazate min 4 max 25

Agadir min 12 max 31

Essaouira min 15 max 29

Laâyoune min 14 max 33

Es-Semara min 14 max 32

Dakhla min 15 max 30

Aousserd min 16 max 32

Lagouira min 17 max 30

Midelt min 5 max 20.

