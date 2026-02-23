Météo. Gel sur les reliefs et brume sur les côtes ce lundi 23 février, avec des vents soutenus au Sud

Aussi connue sous le nom amazigh de Oualili, Volubilis est une ville antique romaine située sur les bords de l'oued Khoumane, rivière de la banlieue de Meknès. . DR

- Temps assez froid durant la matinée et la nuit avec gelée locale sur les reliefs, les Hauts plateaux et le Sud-Est.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruine locale durant la nuit et la matinée sur les côtes atlantiques Nord et Centre et la rive méditerranéenne.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces sud avec chasse-poussières.

- Température minimale de l’ordre de -02/05°C sur l’Atlas, de 04/09°C sur les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 16/23°C localement sur les provinces sahariennes et le Souss et de 09/15°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur le Tangérois et la vallée de Moulouya, et en baisse ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tan-Tan et Dakhla, et agitée ailleurs.

Lire aussi : À l’heure des inondations et intempéries : pourquoi le Conseil supérieur de l’eau et du climat a été «enterré»?

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 23 février 2026:

– Oujda min 5 max 23

– Bouarfa min 5 max 20

– Al Hoceima min 8 max 16

– Tétouan min 8 max 16

– Sebta min 11 max 15

– Mellilia min 8 max 15

– Tanger min 11 max 20

– Kénitra min 10 max 23

– Rabat min 11 max 18

– Casablanca min 12 max 19

– El Jadida min 9 max 27

– Settat min 9 max 27

– Safi min 10 max 28

– Khouribga min 8 max 24

– Béni Mellal min 10 max 23

– Marrakech min 9 max 28

– Meknès min 8 max 23

– Fès min 8 max 23

– Ifrane min 2 max 16

– Taounate min 9 max 23

– Errachidia min 6 max 22

– Ouarzazate min 4 max 25

– Agadir min 12 max 31

– Essaouira min 15 max 29

– Laâyoune min 14 max 33

– Es-Semara min 14 max 32

– Dakhla min 15 max 30

– Aousserd min 16 max 32

– Lagouira min 17 max 30

– Midelt min 5 max 20.