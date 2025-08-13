Société

Marrakech: dernier virage avant la CAN… et le Mondial

La CAF dévoile le nouveau trophée de la CAN féminine 2025.

Revue de presseLa ville ocre se transforme à marche forcée pour accueillir la Coupe d’Afrique des nations 2025 et préparer la Coupe du monde 2030. Entre chantiers d’infrastructures, modernisation des transports et explosion de la capacité hôtelière, la région Marrakech-Safi vit une course contre la montre. Cet article est une revue de presse tirée de Jeune Afrique.

Par La Rédaction
Le 13/08/2025 à 19h34

À cinq mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations (21 décembre 2025–18 janvier 2026), Marrakech est en plein sprint final. L’événement, qui servira de répétition générale avant la Coupe du monde 2030 coorganisée avec l’Espagne et le Portugal, accélère la transformation de la ville et de sa région, relève le magazine Jeune Afrique.

Depuis plusieurs mois, réunions de haut niveau et travaux d’envergure se succèdent. Le but est d’adapter les équipements aux standards de la Fifa tout en préservant l’attractivité touristique et en évitant les écueils du surtourisme.

Le Grand Stade de Marrakech accueillera huit matchs de la CAN, dont un huitième et un quart de finale. Inauguré en 2011, il fait l’objet d’un chantier en deux phases: la première pour la CAN, la seconde pour le Mondial. Au programme, lit-on, rénovation des stades annexes, modernisation des espaces VIP et de la tribune de presse, doublement des accès (de 32 à 64), ajout de tribunes et d’entrepôts, dispositifs de sécurité dernier cri et intégration de solutions écoresponsables (recyclage des eaux, éclairage basse consommation). Après 2025, la capacité passera de 45.200 à 54.000 places. Le comité d’évaluation de la Fifa a déjà salué «la qualité des infrastructures» en attribuant, en décembre 2024, une note de 4,2/5 au complexe marrakchi.

Marrakech dispose déjà de 250 établissements classés (75.000 lits) et de 40.000 lits non classés, mais le Mondial 2030 impose de viser beaucoup plus haut. «En plus de 15.000 chambres déjà en construction, l’État prévoit entre 100.000 et 150.000 lits supplémentaires et 187 nouveaux hôtels conformes aux standards Fifa», souligne Jeune Afrique.

D’ici cinq ans, la ville ambitionne de compter 35.115 chambres en hôtels 3 à 5 étoiles, de quoi couvrir largement les besoins liés à l’accueil d’un quart de finale: 560 chambres pour les équipes, 2.800 pour l’organisation et plus de 31.000 pour le public.

Parallèlement, le 24 avril, le roi Mohammed VI a lancé les travaux de la ligne à grande vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech. Longue de 430 km, elle reliera la ville ocre à Casablanca, Rabat et Tanger en respectivement 1h, 2h et 3h. Budget: 53 milliards de dirhams pour l’infrastructure, dans un programme global de 96 milliards incluant l’achat de 168 trains et le développement de réseaux métropolitains à Casablanca, Rabat et Marrakech. Mise en service prévue en 2029.

«Face à la saturation de l’aéroport Marrakech-Menara (+22% de trafic au 1er trimestre 2024), les autorités ont opté pour une extension plutôt qu’un nouvel aéroport», explique Jeune Afrique. Les terminaux 1 et 2 seront agrandis, les voies vers la piste doublées et 40 hangars pour avions moyens construits. En parallèle, le réseau routier autour du Grand Stade est repensé avec élargissement de voiries, création de contournements, requalification d’axes stratégiques et construction de sept passages souterrains, dont deux majeurs à la place Al Massira (100 millions de dirhams) et au rond-point du Grand Stade (60 millions de dirhams).

Par La Rédaction
Le 13/08/2025 à 19h34

LEs contenus liés

Sports

Interview360. Khalilou Fadiga: «Le Maroc est prêt à accueillir la CAN et le Mondial 2030»

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Mondial 2030: l’opposition dénonce toute récupération électorale des projets de la Fondation Maroc 2030

Sports

Organisation de la CAN 2025 et du Mondial 2030: réunion de suivi présidée par Laftit et Lekjaa

Sports

Mondial 2030: le Maroc s’apprête à accueillir jusqu’à 2 millions de touristes additionnels

Articles les plus lus

1
La vallée des Aït Bouguemez se trouve en montagne…
2
Très cher Maroc! (2)
3
Rabat: la gare TGV de Hay Riad et ses infrastructures d’accompagnement en bonne voie
4
Hichem Aboud: «Le Maroc récolte les fruits de 25 ans de travail, l’Algérie sombre dans l’isolement»
5
Le Maroc et l’Afrique
6
De la Somalie à la Slovénie en passant par l’Italie: comment le Sahara obnubile la diplomatie algérienne
7
Jamaâ El-Fna: un chantier de rénovation pour redonner éclat au cœur battant de Marrakech
8
Documentaire. Enlevés, torturés et à jamais brisés: d’anciens otages du Polisario racontent l’enfer des camps de Tindouf
Revues de presse

Voir plus