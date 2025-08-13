Marrakech: dernier virage avant la CAN… et le Mondial

À cinq mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations (21 décembre 2025–18 janvier 2026), Marrakech est en plein sprint final. L’événement, qui servira de répétition générale avant la Coupe du monde 2030 coorganisée avec l’Espagne et le Portugal, accélère la transformation de la ville et de sa région, relève le magazine Jeune Afrique.

Depuis plusieurs mois, réunions de haut niveau et travaux d’envergure se succèdent. Le but est d’adapter les équipements aux standards de la Fifa tout en préservant l’attractivité touristique et en évitant les écueils du surtourisme.

Le Grand Stade de Marrakech accueillera huit matchs de la CAN, dont un huitième et un quart de finale. Inauguré en 2011, il fait l’objet d’un chantier en deux phases: la première pour la CAN, la seconde pour le Mondial. Au programme, lit-on, rénovation des stades annexes, modernisation des espaces VIP et de la tribune de presse, doublement des accès (de 32 à 64), ajout de tribunes et d’entrepôts, dispositifs de sécurité dernier cri et intégration de solutions écoresponsables (recyclage des eaux, éclairage basse consommation). Après 2025, la capacité passera de 45.200 à 54.000 places. Le comité d’évaluation de la Fifa a déjà salué «la qualité des infrastructures» en attribuant, en décembre 2024, une note de 4,2/5 au complexe marrakchi.

Marrakech dispose déjà de 250 établissements classés (75.000 lits) et de 40.000 lits non classés, mais le Mondial 2030 impose de viser beaucoup plus haut. «En plus de 15.000 chambres déjà en construction, l’État prévoit entre 100.000 et 150.000 lits supplémentaires et 187 nouveaux hôtels conformes aux standards Fifa», souligne Jeune Afrique.

D’ici cinq ans, la ville ambitionne de compter 35.115 chambres en hôtels 3 à 5 étoiles, de quoi couvrir largement les besoins liés à l’accueil d’un quart de finale: 560 chambres pour les équipes, 2.800 pour l’organisation et plus de 31.000 pour le public.

Parallèlement, le 24 avril, le roi Mohammed VI a lancé les travaux de la ligne à grande vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech. Longue de 430 km, elle reliera la ville ocre à Casablanca, Rabat et Tanger en respectivement 1h, 2h et 3h. Budget: 53 milliards de dirhams pour l’infrastructure, dans un programme global de 96 milliards incluant l’achat de 168 trains et le développement de réseaux métropolitains à Casablanca, Rabat et Marrakech. Mise en service prévue en 2029.

«Face à la saturation de l’aéroport Marrakech-Menara (+22% de trafic au 1er trimestre 2024), les autorités ont opté pour une extension plutôt qu’un nouvel aéroport», explique Jeune Afrique. Les terminaux 1 et 2 seront agrandis, les voies vers la piste doublées et 40 hangars pour avions moyens construits. En parallèle, le réseau routier autour du Grand Stade est repensé avec élargissement de voiries, création de contournements, requalification d’axes stratégiques et construction de sept passages souterrains, dont deux majeurs à la place Al Massira (100 millions de dirhams) et au rond-point du Grand Stade (60 millions de dirhams).