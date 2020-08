© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Kiosque360. Les établissements scolaires se préparent déjà à recevoir les élèves à partir du 7 septembre. Tout semble annoncer une rentrée «normale».

Une signalétique a été prévue, des marchés pour l’impression de manuels et pour les cantines scolaires ont été lancés.... C'est donc une rentrée scolaire «normale», en présentiel, qui semble s'annoncer. En effet, rapporte Al Massae dans son édition du jeudi 13 août, plusieurs services provinciaux et régionaux du ministère de l'Education nationale ont commencé à installer les dispositifs nécessaires à la prochaine rentrée scolaire.

Ces préparatifs, poursuit le quotidien, ont démarré quelques jours à peine après le communiqué officiel du ministère indiquant que la question d'un enseignement en présentiel ou à distance, pour la prochaine année scolaire qui démarre le 7 septembre pour les élèves, n'avait pas encore été tranchée. C'est ainsi que la direction provinciale du ministère, à Rabat, a adressé un écrit à tous les établissement scolaires relevant de sa juridiction pour leur expliquer les mesures à prendre pour préparer la prochaine rentrée, qui a lieu le 1er septembre.

Cette circulaire intervient donc, précise le quotidien, suite à la décision du ministère, datée du 5 août, concernant la rentrée scolaire. Le document évoque une rentrée scolaire «normale», avec néanmoins certaines mesures de précaution portant essentiellement sur l'enseignement à distance adopté durant l'année scolaire 2019-2020 dans le cadre des mesures de prévention dictées par la situation sanitaire du pays. Le ministère, rappelle le quotidien, a insisté sur le fait que les décisions seraient adaptées à l'évolution de la situation épidémiologique dans le Royaume.

Ainsi, la circulaire adressée par la direction provinciale de Rabat aux établissements scolaires incite ces derniers à mettre en œuvre certaines mesures pour réussir la rentrée, souligne le journal. Parmi ces mesures, figurent l'affichage de la date de la reprise des cours à l'entrée des écoles, la mise à disposition des élèves et du personnel de produits d'hygiène et moyens de prévention, la préparation des salles de classe pour l'accueil des élèves.

La note adressée aux établissements scolaires prévoit également la mise en place d'une signalétique visant à réduire au maximum le contact entre les élèves. Les services administratifs ont, de même, été invités à prévoir la logistique nécessaire à une bonne rentrée scolaire, notamment pour ce qui est des cantines et des internats. La note en question insiste ainsi, pour les établissements disposant d’un internat, sur la désinfection des locaux, la mise à disposition de draps et couvertures propres, ainsi que sur le contrôle médical, notamment pour le personnel affecté à l'internat et à la restauration.