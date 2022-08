© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360 (capture image vidéo)

A Aïn Shqaf, à 4 km de Fès, les habitants à la recherche de fraîcheur en ces temps de fortes chaleurs prennent le risque de s'offrir une baignade dans l'oued sans en mesurer les dangers.

A cause de la canicule, et en l'absence de plages à Fès, certains habitants se rendent aux oueds et aux barrages pour se baigner. Des comportements très dangereux, car ces lieux sont à la fois pollués et non dédiés à la baignade. A cela s'ajoute le prix élevé des tickets d’entrée dans les piscines privées de la ville et fait que ces endroits soient pris d’assaut.

A Aïn Shqaf, à près 4 km de Fès, certaines personnes ont déclaré, interrogées par Le360, que la chaleur dans la ville, et le prix élevé des tickets d'entrée des piscines privées les obligent à se rendre à cet endroits, pourtant dangereux, pour se baigner.

Les personnes interrogées revendiquent la nécessité de démocratiser l’accès aux piscines, par des offres accessibles qui tiendraient compte de leur pouvoir d’achat.