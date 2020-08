© Copyright : DR

Kiosque360. La médecine militaire est venue au secours des hôpitaux de Marrakech, débordés par la résurgence de la pandémie de coronavirus. L’apport des militaires a été tout aussi important dans les artères de la ville, avec le déploiement de blindés pour veiller au respect de l’état d’urgence.

Après la flambée de la pandémie et la saturation des hôpitaux de Marrakech, le ministère de la Santé a demandé l’aide urgente de la médecine militaire pour endiguer la propagation exponentielle du coronavirus dans la ville. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du week-end, que le wali de la région Marrakech-Safi a reçu une équipe médicale militaire venue en renfort. Ont assisté à cette réunion de crise le Général de brigade, commandant d’armes délégué de la place de Marrakech, les représentants des services de sécurité et les cadres de la direction régionale de la Santé.

Ce renfort de la médecine militaire survient après la grave évolution de la situation épidémique et la hausse du nombre de contamination et de décès dans la ville ocre. La contribution des Forces armées royales (FAR) a été tout aussi palpable au niveau sécuritaire, puisque plusieurs blindés et camions militaires en provenance de la base militaire de Benguerir ont refait leur apparition dans la ville.

Le quotidien Al Massae rapporte que plusieurs convois militaires se sont déployés dans les quartiers fermés suite à la recrudescence des infections. Ces zones ont été barricadées et contrôlées par des éléments de la police et des forces auxiliaires. Les unités des FAR ont sillonné plusieurs artères et quartiers de Marrakech afin de veiller au strict respect de l’état d’urgence sanitaire décrété pour circonscrire la pandémie. Les services de sécurité dirigés par le chef du district et les blindés de l’armée sont partis du centre-ville et ont ratissé le boulevard Mohammed V et les quartiers de Gueliz.

Cette intervention conjointe a aussi concerné les alentours de la gare routière, à Bab Doukkala. Les blindés des FAR, les voitures de police, les motards et les forces auxiliaires ont patrouillé dans les artères avoisinantes pour dissuader tous ceux qui tenteraient de violer l’état d’urgence sanitaire. Cette intervention exceptionnelle n’a pas empêché les services de police de mener une campagne parallèle contre les contrevenants au code de la route.