Le coronavirus reste actif sur la peau pendant neuf heures, ont constaté des chercheurs japonais qui confirment la nécessité de se laver fréquemment les mains pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

En comparaison, l'agent pathogène qui provoque la grippe survit sur la peau pendant environ 1,8 heure, indique l'étude publiée ce mois-ci dans le journal Clinical Infectious Diseases.

"La survie de neuf heures du SRAS-CoV-2 (la souche du virus qui cause la maladie Covid-19) sur la peau humaine peut augmenter le risque de transmission par contact par rapport à l'IAV (Influenza A Virus ou virus de la grippe A), accélérant ainsi la pandémie", affirme l'étude. Les chercheurs japonais ont testé des échantillons de peau prélevés sur des spécimens d'autopsie environ un jour après le décès.

Le coronavirus et le virus de la grippe sont tous deux inactivés en 15 secondes par l'application d'éthanol, utilisé dans les désinfectants pour les mains. "La survie plus longue du SRAS-CoV-2 sur la peau augmente le risque de transmission par contact, mais l'hygiène des mains peut réduire ce risque", souligne cette étude. L'étude soutient les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour un lavage régulier et complet des mains afin de limiter la transmission du virus.

Au moins 1.105.691 décès et près de 39,4 millions de contaminations ont été recensés depuis le début de la pandémie en Chine à la fin de l'année dernière, selon un comptage réalisé samedi par l'AFP.