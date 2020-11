© Copyright : DR

Kiosque360. Une véritable course contre la montre est engagée pour donner, très bientôt, accès à quelque 5 millions de Marocains au vaccin chinois contre la Covid-19.

Les choses s'accélèrent pour donner à 5 millions de Marocains l'accès au vaccin chinois contre la Covid-19 . Cela pourrait même intervenir plutôt que l’on ne s'y attendait.



Dans son édition du lundi 2 novembre, Assabah rapporte, en effet, que les Chinois n'attendent plus que l'aval de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) , puis du ministère marocain de la Santé, pour entamer la production des vaccins destinés aux Marocains. Et c'est dans cette perspective que des experts diligentés par le laboratoire Sinopharm ont visité, il y a quelques jours, les installations, à Bouskoura, de l'entreprise pharmaceutique marocaine Sothema . Cette dernière est, pour rappel, pressentie pour être le producteur local du vaccin chinois si celui-ci est autorisé, dans le cadre des conventions de partenariat conclues récemment entre le Maroc et la Chine. Ces dernières prévoient, pour rappel, que le Maroc fasse partie des premiers pays à bénéficier du vaccin chinois une fois que celui-ci sera validé.



La même source ajoute qu'en plus des installations, cette visite secrète des experts chinois, qui s'est déroulée sous haute surveillance sécuritaire, visait également un échange d'informations et d'expertises avec les équipes de Sothema au sujet du virus et des moyens de s'en prémunir grâce au vaccin. D'ailleurs, selon les informations obtenues par Assabah , l'idée est d'offrir les conditions optimales aux experts de Sinopharm afin d’accompagner sa production au sein des usines de Sothema .



Le quotidien ajoute que les émissaires du laboratoire chinois devraient effectuer une deuxième visite dans le Royaume une fois que l'OMS aura donné son aval à ce vaccin. Ce deuxième déplacement serait déjà programmé pour la fin du mois de novembre ou, au plus tard, début décembre, ce qui donne une idée sur l'imminence de la validation du vaccin par l'organisation internationale. Une fois ce feu vert obtenu, il ne manquera plus que celui des autorités marocaines pour entamer la production et ainsi servir les premières doses aux Marocains.