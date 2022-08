Covid-19 au Maroc: 92 nouvelles contaminations en 24 heures, 3 décès et 1.211 cas actifs

Une soignante porte dans sa main gantée des seringues contenant le sérum du vaccin Pfizer-BioNTech dans un centre de vaccination anti-Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

Trois décès, 92 nouveaux cas de contamination et 314 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 11 et 12 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.211, alors que plus de 6,71 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 134 cas de contamination et 110 guérisons. Le pays totalise 268.718 cas de contamination, dont 6.878 décès et 180.457 guérisons. En Tunisie, 4.581 cas de contamination et 34 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.139.241 cas de contamination, dont 29.153 décès et 1.112.157 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 8 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.683 cas de contamination au Covid-19, dont 992 décès. Covid-19 au Maroc: fin de la deuxième vague Omicron Les autorités sanitaires américaines ont réduit jeudi les directives de mise en quarantaine et de test de dépistage du Covid-19 dans des environnements tels que les écoles, dans un signe d'assouplissement des mesures de précaution et de la protection plus élevée des traitements et des infections antérieures. La principale agence de santé des Etats-Unis (CDC) ne recommande plus que les personnes ayant été exposées au Covid de s'isoler tant qu'elles ne se sentent pas malades, leur conseillant néanmoins de se faire tester après cinq jours et de porter un masque de bonne qualité en public pendant 10 journées. Elles doivent encore s'isoler des autres pendant au moins cinq jours s'ils sont positifs. L'agence américaine a également abandonné sa recommandation de dépister les personnes asymptomatiques pour le virus dans la plupart des contextes. Le CDC a déclaré que le dépistage pourrait toujours être bénéfique dans les lieux à haut risque, notamment les établissements de soins de longue durée et les établissements pénitentiaires. Pour les écoles et les garderies, les autorités sanitaires ne recommandent plus de quarantaine pour les élèves exposés au virus, reflétant les changements dans ses orientations générales. Les yeux des Chinois sont rivés depuis la fin de la semaine dernière sur la ville de Sanya, une station balnéaire située sur l'île tropicale de Hainan (sud de la Chine), frappée par une résurgence inquiétante des infections au Covid-19. La nouvelle spirale de la pandémie dans ce hub touristique vient aggraver les défis pour le pays et soulever, par la même, des interrogations quant à l’efficacité de son intransigeante stratégie dite de «tolérance zéro» face au virus têtu. Privés de voyage à l’étranger dans le cadre de cette stratégie, des milliers de Chinois se sont rabattus sur Sanya, communément connue comme le «Hawaï chinois», pour fuir la canicule suffocante qui sévit dans les grandes métropoles notamment Beijing. Covid-19 au Maroc: pourquoi une quatrième dose de vaccin est proposée aux personnes vulnérables? Au grand dam des estivaliers, le virus s’est invité pour gâcher des vacances tant attendues. Plus de 80.000 touristes se sont retrouvés bloqués dans la ville suite à l’éruption des infections. Une situation qui a poussé les autorités, fidèles à leur stratégie anti-covid, à imposer un confinement des plus sévères pour empêcher la propagation des contaminations. Le retour du Covid marque, ainsi, le début d’un nouveau round dans la lutte interminable à laquelle la Chine se livre contre le Covid-19, un virus qui refuse de lâcher prise en dépit des intransigeantes mesures de contrôle mises en œuvre dans le pays depuis le début de la pandémie il y a plus de deux ans. Les chiffres portent à croire que la bataille contre le virus sera ardue. La pandémie a fait officiellement au moins 6.449.206 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.061.346), devant le Brésil (681.025), l'Inde (526.928) et la Russie (383.011). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami