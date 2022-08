Covid-19 au Maroc: 70 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 534 cas actifs

Un agent de santé prépare une dose de vaccin anti-coronavirus, dans un centre de vaccination à Marrakech, le 31 décembre 2021.

Un décès, 70 nouveaux cas de contamination et 72 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 24 et 25 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 534, alors que plus de 6,74 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 72 cas de contamination, aucun décès et 68 guérisons. Le pays totalise 270.043 cas de contamination, dont 6.878 décès et 181.623 guérisons. En Tunisie, 504 cas de contamination, 1 décès et 81 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.142.537 cas de contamination, dont 29.221 décès et 1.128.038 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 10 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.739 cas de contamination, dont 992 décès. Testé positif au Covid-19, le grand rabbin de France annule son voyage en Algérie Les voyageurs se rendant au Japon seront désormais exemptés des tests de dépistage du Covid-19, à condition qu'ils aient reçu trois doses de vaccin, a annoncé mercredi le Premier ministre japonais, Fumio Kishida. L'assouplissement des restrictions anti-Covid-19 pour les arrivées au Japon prendra effet à partir du 7 septembre, a fait savoir Fumio Kishida, lors d'un point de presse par vidéoconférence, ajoutant que son gouvernement autorisera bientôt l'augmentation du nombre quotidien des arrivées dans le pays asiatique. Le seuil actuel des arrivées quotidiennes est fixé à 20.000, et le gouvernement envisage de le porter à 50.000, ont indiqué des sources bien informées, citées par les médias. Selon les mêmes sources, le Japon envisagerait de changer la façon dont il signale les cas quotidiens d'infection au Covid-19. Les rapports médicaux quotidiens ne porteront désormais que sur les personnes âgées et à risque de développer des symptômes graves. Cette démarche a pour but d'alléger la charge administrative supportée par les établissements de santé, qui doivent actuellement signaler tout cas d'infection au Covid-19. Les voyageurs non entièrement vaccinés entrant à Singapour ne seront plus tenus de se soumettre à une période de quarantaine de sept jours à leur arrivée, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires de Singapour. Le ministère de la Santé de Singapour a indiqué que le pays a fait face à la vague d’Omicron BA.5 sans appliquer des restrictions supplémentaires, grâce au taux de vaccination élevé, la cité-Etat pouvant désormais franchir une nouvelle étape vers la période post-pandémie. Covid-19 au Maroc: une étude vient confirmer l'efficacité du vaccin Sinopharm contre les formes graves Par ailleurs, les autorités sanitaires ont également annoncé que les personnes non entièrement vaccinées titulaires d'un laissez-passer de longue durée ou d’un visa touristique spécial n’ont plus l’obligation de demander une autorisation d'entrée pour accéder à Singapour. Cependant, un test Covid-19 demeure obligatoire au moins deux jours avant le départ pour Singapour. Outre les mesures aux frontières, Singapour a également décidé de mettre fin à l’obligation de porter un masque à partir du 29 août dans l'ensemble des espaces fermés, à l'exception des établissements de santé, des foyers sociaux pour personnes âgées et des transports publics. Singapour enregistre une baisse du nombre d'infections au Covid-19 depuis fin juillet, selon les statistiques du ministère de la Santé. La pandémie a fait officiellement au moins 6.477.018 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.066.416), devant le Brésil (682.941), l'Inde (527.452) et la Russie (383.758). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami