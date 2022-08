Covid-19 au Maroc: 46 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 407 cas actifs

Un agent de santé marocain administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 dans un centre de vaccination, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Un décès, 46 nouveaux cas de contamination et 56 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 29 et 30 août 2022, alors que plus de 6,75 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 41 cas de contamination, aucun décès et 43 guérisons. Le pays totalise 270.235 cas de contamination, dont 6.878 décès et 181.872 guérisons. En Tunisie, 12 cas de contamination, 0 décès et 112 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.143.788 cas de contamination, dont 29.234 décès et 1.128.843 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.761 cas de contamination, dont 992 décès. Covid-19: le Comité scientifique de vaccination recommande la vaccination des 5-11 ans souffrant de maladies chroniques La Chine continue d'appliquer une stricte politique sanitaire face au Covid-19. Près de quatre millions d'habitants de la province située autour de Pékin, dans le nord du pays, sont confinés, mardi 30 août. Les habitants des villes de Chengde et Xinle doivent rester dans leur logement jusqu'à la fin de la semaine afin de faire face à un foyer épidémique. Par ailleurs, la grande ville de Tianjin, également proche de Pékin, s'apprête à tester ses 13 millions d'habitants après l'apparition de 80 cas positifs en deux jours. Les autorités chinoises veulent éviter tout emballement de l'épidémie avant le 20e Congrès du Parti communiste chinois (PCC), qui sera organisé dans les prochains mois. Elles décrètent des confinements localisés, imposent dans certains endroits des tests PCR toutes les 72, voire 48 heures, et font planer le risque d'une quarantaine sur tout voyageur se rendant dans une autre province. L'inquiétude monte au sein du peloton: depuis le départ du Tour d'Espagne le 19 août à Utrecht (Pays-Bas), douze coureurs ont été testés positifs au Covid-19, au moment où la Vuelta aborde mardi sa 10e étape, un contre-la-montre individuel entre Elche et Alicante. Lundi, lors du jour de repos, les noms de Mathias Norsgaard (Movistar) et de Jarrad Drizners (Lotto-Soudal) sont venus s'ajouter à la liste des abandons pour cause de test positif au Covid-19. Douze des vingt abandons survenus dans le peloton depuis le début de la boucle espagnole sont liés à un test positif et la propagation du virus s'est accélérée dans le peloton ces derniers jours, avec neuf cas détectés entre vendredi et lundi. Covid-19 au Maroc: 52% des migrants n’ont pas eu accès au vaccin, selon l’OIM Le gouvernement américain mettra fin vendredi à la distribution gratuite des autotests de dépistage du Covid-19, en raison de l'insuffisance des financements alloués par le Congrès, a déclaré dimanche NBC News, citant un haut responsable de l'administration Biden. Le stock d'autotests est en train de s'épuiser, et les responsables souhaitent en avoir suffisamment en réserve en cas de pic épidémique automnal, a fait remarquer la source de NBC. A moins que le Congrès ne débloque subitement de nouveaux fonds, la distribution d'autotests - qui comprenait entre autres l'envoi gratuit de tests par la poste à quiconque en faisait la demande en ligne sur le site covidtests.gov - se terminera vendredi, selon une annonce publiée sur ce site. La pandémie a fait officiellement au moins 6.490.538 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.069.499), devant le Brésil (683.718), l'Inde (527.829) et la Russie (384.254). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami