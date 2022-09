Covid-19 au Maroc: 36 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 347 cas actifs

Une professionnelle de la santé administre une dose du vaccin Sinopharm contre le Covid-19 dans le vaccinodrome intelligent du quartier d'Errahma, dans la banlieue de Casablanca, le 9 août 2021.

Aucun décès, 36 nouveaux cas de contamination et 49 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 2 et 3 septembre 2022, alors que plus de 6,76 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 46 cas de contamination, aucun décès et 36 guérisons. Le pays totalise 270.405 cas de contamination, dont 6.878 décès et 182.012 guérisons. En Tunisie, 74 cas de contamination, 0 décès et 83 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.143.862 cas de contamination, dont 29.234 décès et 1.128.926 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.769 cas de contamination, dont 992 décès. Covid-19 au Maroc: 52% des migrants n’ont pas eu accès au vaccin, selon l’OIM L’Agence européenne des médicaments (EMA) a averti, vendredi, que de nouveaux variants du Covid-19 pourraient apparaître cet hiver, mais que les vaccins protègent toujours les populations contre les formes graves. L'EMA continue de surveiller la situation afin de mieux comprendre la nouvelle vague et de se préparer aux nouvelles vagues, qui sont toujours extrêmement difficiles à prévoir, a déclaré Marco Cavaleri, directeur de la stratégie de l'agence en matière de menaces sanitaires et de vaccins, lors d'une conférence de presse. L’EMA avait recommandé jeudi l’utilisation de deux vaccins adaptés au variant Omicron du Covid-19 issus de Pfizer/BioNTech et Moderna, mais la population ne devrait pas attendre un vaccin spécifique, a ajouté Cavaleri, expliquant qu’ils peuvent tous deux être utilisés pour le rappel des personnes âgées de 12 ans et plus qui ont reçu leurs deux premières injections. Un nouveau vaccin Pfizer, qui devrait être autorisé en septembre, cible les lignages BA.4 et BA.5 du variant Omicron, considérées comme les souches les plus dominantes aujourd’hui. Ce vaccin, ainsi qu’un autre de Moderna en préparation, seront réservés aux catégories les plus vulnérables, telles que les personnes âgées, les femmes enceintes et les travailleurs de la santé. Plusieurs millions de personnes sont confinées en Chine à Chengdu (sud-ouest), après un rebond épidémique limité qui paralyse l'une des plus grandes villes du pays. La Chine continue à suivre une stricte stratégie sanitaire dite zéro Covid en dépit d'un nombre de contaminations très inférieur au reste du monde. Cette politique se traduit par des confinements dès l'apparition de cas positifs, des tests PCR quasi obligatoires toutes les 72, 48 voire 24 heures, des placements en quarantaine mais aussi par la fermeture d'usines et d'entreprises. Covid-19: le Comité scientifique de vaccination recommande la vaccination des 5-11 ans souffrant de maladies chroniques Chengdu, qui compte 21 millions d'habitants, a fait état vendredi de 150 nouveaux cas positifs au Covid. Pour enrayer les contaminations, les autorités ont lancé un dépistage général de la population et ordonnent depuis jeudi aux habitants de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. Chaque foyer est néanmoins autorisé à envoyer chaque jour une personne à l'extérieur pour acheter des provisions - sous réserve de la présentation d'un test PCR datant de moins de 24 heures. La pandémie a fait officiellement au moins 6.496.833 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.071.420), devant le Brésil (684.029), l'Inde (527.911) et la Russie (384.441). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami