Covid-19 au Maroc: 33 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 383 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 20 juin 2020.

© Copyright : Youssef El Haffre / MAP

Aucun décès, 33 nouveaux cas de contamination et 36 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 31 août et 1er septembre 2022, alors que plus de 6,75 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 32 cas de contamination, aucun décès et 31 guérisons. Le pays totalise 270.304 cas de contamination, dont 6.878 décès et 181.938 guérisons. En Tunisie, 74 cas de contamination, 0 décès et 83 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.143.862 cas de contamination, dont 29.234 décès et 1.128.926 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 1 cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.762 cas de contamination, dont 992 décès. Covid-19: le Comité scientifique de vaccination recommande la vaccination des 5-11 ans souffrant de maladies chroniques Les quelque 21 millions d'habitants de la métropole de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, seront à nouveau confinés depuis ce jeudi en raison d'un rebond des contaminations au Covid-19, rapportent plusieurs médias d'État chinois. Au total, 132 infections ont été détectées dans la ville hier, mercredi. L'ensemble des habitants seront soumis à des tests de dépistage dans les quatre prochains jours, ont précisé les autorités. A l'échelon national, 307 nouvelles infections au coronavirus ont été rapportées depuis mercredi. D'autres confinements ont déjà été imposés ces derniers jours dans plusieurs villes chinoises. A Dalian, dans le nord-est, un couvre-feu a été imposé à la moitié de la population, soit près de trois millions d'habitants. D'autres métropoles comme Chengde et Shijiazhuang, près de Pékin, ont également imposé des mesures de restrictions. Les autorités sanitaires américaines ont autorisé mercredi la nouvelle version des vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et de Moderna visant spécifiquement le variant Omicron, dans le but de commencer rapidement une nouvelle campagne de rappel. Les deux vaccins actualisés sont autorisés pour une dose de rappel, dès 12 ans pour celui de Pfizer, et à partir de 18 ans pour celui de Moderna, a précisé l'Agence américaine des médicaments (FDA) dans un communiqué. Covid-19 au Maroc: 52% des migrants n’ont pas eu accès au vaccin, selon l’OIM La pandémie a fait officiellement au moins 6.496.833 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.071.420), devant le Brésil (684.029), l'Inde (527.911) et la Russie (384.441). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami