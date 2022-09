© Copyright : MAP

Un décès, 27 nouveaux cas de contamination et 49 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 1er et 2 septembre 2022, alors que plus de 6,76 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 55 cas de contamination, aucun décès et 38 guérisons. Le pays totalise 270.359 cas de contamination, dont 6.878 décès et 181.976 guérisons.

En Tunisie, 74 cas de contamination, 0 décès et 83 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.143.862 cas de contamination, dont 29.234 décès et 1.128.926 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 3 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.768 cas de contamination, dont 992 décès.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti jeudi contre une augmentation des hospitalisations et des décès liés au Covid-19 dans les mois à venir dans le monde, mettant en garde contre la possibilité d’un sous-variant plus transmissible.

«A l’approche du temps plus froid dans l’hémisphère Nord, il est raisonnable de s’attendre à une augmentation des hospitalisations et des décès dans les mois à venir», a prévenu le directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, lors d’une conférence régulière sur le Covid-19.

Et d’ajouter que les sous-variants d’Omicron sont «plus transmissibles que leurs prédécesseurs» et que «le risque de variants encore plus transmissibles et plus dangereux demeure».

«Même dans les pays à revenu élevé, 30% des agents de santé et 20% des personnes âgées ne sont toujours pas vaccinés», a également rappelé le Dr Ghebreyesus, insistant sur le risque de ces lacunes de vaccination.

Les autorités sanitaires canadiennes ont approuvé jeudi l'utilisation du vaccin anti-Covid de Moderna, qui cible la souche originale du coronavirus ainsi que le sous-variant Omicron BA.1.

Les vaccins anti-Covid actuellement disponibles dans le pays nord-américain ciblent uniquement la souche originale du virus, alors que le vaccin bivalent SpikevaxMD de Moderna est conçu pour cibler les mutations du sous-variant Omicron BA.1, indique-t-on.

Cette annonce marque un grand jalon dans la lutte contre la pandémie, a souligné l'administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, Howard Njoo.

Le nouveau vaccin est destiné aux personnes âgées de 12 ans et plus qui ont reçu au moins une dose contre le Covid-19. Selon Moderna, ce vaccin est efficace à 94,1 % pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Les deux dernières années marquées par la pandémie de Covid-19 ont grandement affecté le niveau d'éducation des écoliers américains, en particulier les plus vulnérables.

Les connaissances des enfants de 9 ans en mathématiques et en lecture ont chuté aux niveaux d'il y a deux décennies, selon les résultats d'un test national publiés jeudi.

Pour la première fois aux Etats-Unis depuis que les tests d'évaluation des progrès scolaires ont commencé à suivre les résultats des élèves dans les années 1970, les enfants de 9 ans ont perdu du terrain en mathématiques et les scores en lecture ont chuté de la plus grande marge en plus de 30 ans, indique-t-on.

Cette baisse de niveau concerne les élèves de toutes les races ou niveaux de revenu avec néanmoins un impact plus important pour ceux qui étaient déjà moins performants.

Les résultats de l'étude américaine sont basés sur des tests donnés à un échantillon national de 14.800 enfants de 9 ans et ont été comparés aux résultats des tests effectués par le même groupe d'âge au début de 2020, juste avant le début de la pandémie.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.496.833 morts dans le monde depuis fin décembre 2019.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.071.420), devant le Brésil (684.029), l'Inde (527.911) et la Russie (384.441).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.