Covid-19 au Maroc: 26 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 418 cas actifs

Un agent de sécurité prend la température des élèves à l'entrée du lycée secondaire qualifiant Hassan II, le 11 janvier 2022, à Marrakech, afin de faire détecter d'éventuels cas de Covid-19.

Un décès, 26 nouveaux cas de contamination et 31 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 28 et 29 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 418 alors que plus de 6,75 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 19 cas de contamination, aucun décès et 41 guérisons. Le pays totalise 270.194 cas de contamination, dont 6.878 décès et 181.829 guérisons. En Tunisie, 374 cas de contamination, 3 décès et 149 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.143.167 cas de contamination, dont 29.233 décès et 1.128.446 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.761 cas de contamination, dont 992 décès. Covid-19: le Comité scientifique de vaccination recommande la vaccination des 5-11 ans souffrant de maladies chroniques Les Philippines viennent d'autoriser la commercialisation du vaccin contre le Covid-19, la Food and Drug Administration (FDA) qualifiant cette décision d’initiative réussie de gestion de crise. La mise à disposition du public des vaccins anti-Covid-19 dans le pays aidera le gouvernement à passer de la gestion de la crise liée à la pandémie à une reprise plus robuste de l'économie nationale, a estimé la FDA. Pour sa part, Christopher Bong Go, président de la commission sénatoriale de la santé du pays, a affirmé que cette décision permettra de promouvoir davantage le programme de vaccination des Philippines. Cette initiative aidera également le pays à entamer la période post-pandémie, durant laquelle il sera possible de se pencher sur la reprise économique, a-t-il ajouté. Le responsable a, cependant, évoqué la nécessité pour les autorités sanitaires de s'assurer que les fabricants passent par le processus d'évaluation et d'enregistrement des produits afin de garantir la commercialisation des vaccins dans les meilleures conditions. La campagne de vaccination contre le Covid-19 en Somalie sera intensifiée pour compenser le retard enregistré en raison de problèmes logistiques et d'accessibilité. Le gouvernement somalien, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) se sont engagés à intensifier leurs efforts pour vacciner la population contre la maladie après avoir accusé un retard à cause de l'insécurité ou de problèmes logistiques. Covid-19 au Maroc: 52% des migrants n’ont pas eu accès au vaccin, selon l’OIM Le gouvernement somalien a fait des progrès tangibles dans l'achat de vaccins sûrs et efficaces, a indiqué la représentante de l'UNICEF en Somalie, Wafaa Saeed Abdelatef, soulignant que la situation humanitaire nécessite de prendre des mesures urgentes pour intensifier la vaccination, notamment parmi les personnes déplacées, les communautés rurales et les nomades. Dans un communiqué, la représentante de l'UNICEF a déclaré que cet organisme continuerait à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et ses partenaires pour s'assurer que les communautés soient sensibilisées aux avantages de la vaccination. Selon le ministère somalien de la Santé, environ 2,3 millions de personnes ont été entièrement vaccinées contre le Covid-19 à ce jour, tandis que le nombre des primovaccinés s'élève à 1,9 million de personnes. La pandémie a fait officiellement au moins 6.488.622 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.069.132), devant le Brésil (683.548), l'Inde (527.799) et la Russie (384.160). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami