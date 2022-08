© Copyright : MAP

Aucun décès, 100 nouveaux cas de contamination et 163 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 15 et 16 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 876, alors que plus de 6,72 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

© Copyright : DR

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 128 cas de contamination et 109 guérisons. Le pays totalise 269.269 cas de contamination, dont 6.878 décès et 180.899 guérisons.

En Tunisie, 1.894 cas de contamination, 4.390 guérisons et 28 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.141.135 cas de contamination, dont 29.189 décès et 1.125.497 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 9 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.717 cas de contamination au Covid-19, dont 992 décès.

Le Secrétaire américain à la Défense, Lloyd J. Austin, a indiqué lundi avoir contracté le coronavirus. «Ce matin, j'ai été testé positif au Covid-19. J'éprouve de légers symptômes et je serai mis en quarantaine à la maison pendant les cinq prochains jours conformément aux directives du CDC», a précisé le responsable américain dans un communiqué.

«Mon dernier contact en personne avec le président (Biden) remonte au 29 juillet», a-t-il ajouté. C’est la deuxième fois cette année que le Secrétaire à la Défense contracte le coronavirus. Les vaccinations continuent à la fois de ralentir la propagation du Covid-19 et de rendre ses effets sur la santé moins graves, a affirmé le responsable.

Albert Bourla, le président directeur général de Pfizer, l'un des grands producteurs des vaccins anti-Covid-19, a été testé positif au coronavirus, a-t-il aussi annoncé lundi.

Dans un communiqué publié par l’entreprise américaine, Bourla, qui s’est mis à l’isolement, présente des symptômes bénins et suit le traitement par pilule Paxlovid de Pfizer.

Bourla a reçu quatre injections de Comirnaty, le vaccin Covid-19 développé par le fabricant de médicaments new-yorkais avec BioNTech, précise-t-on de même source.

Plus de 128 millions de personnes aux États-Unis ont reçu le vaccin à deux injections de Pfizer depuis sa mise sur le marché il y a plus d'un an et près de 61 millions ont reçu une première injection de rappel, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

L'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a annoncé lundi avoir approuvé une nouvelle génération du vaccin contre le Covid-19 de Moderna ciblant le variant Omicron.

Cette version du vaccin consiste en une dose de rappel dit bivalent, ciblant à moitié la souche originale du virus et à moitié le variant Omicron et «provoque une forte réponse immunitaire» contre les deux, y compris contre les sous-variants d'Omicron BA.4 et BA.5, précise la MHRA dans un communiqué.

Elle «a été approuvée pour les doses de rappel pour les adultes par la MHRA qui a conclu qu'elle respectait les standards de sécurité, qualité et efficacité du régulateur britannique», détaille la même source, notant que les effets secondaires constatés sont «typiquement faibles» et similaires à ceux observés pour les sérums originaux.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.454.976 morts dans le monde depuis fin décembre 2019.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.062.343), devant le Brésil (681.550), l'Inde (527.069) et la Russie (383.178).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.