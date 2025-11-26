Al Hoceima: l’enquête se poursuit dans l’affaire d’échanges de tirs à balles réelles à Bni Bouayach

Le juge d’instruction près de la Chambre criminelle de la Cour d’appel d’Al Hoceima poursuit toujours l’enquête approfondie relative à l’affaire d’échanges de tirs à balles réelles entre deux groupes de personnes du quartier de Boussalama, dans la localité de Bni Bouayach, relevant de la province d’Al Hoceïma.

D’après les sources du quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 27 novembre, cet incident grave qui a secoué dernièrement le quartier de Boussalama, provoquant panique et terreur au sein de la population locale, a été immédiatement maîtrisé par les services sécuritaires compétents.

Les affrontements, rappelle le quotidien, ont éclaté entre des individus qui étaient à bord d’un véhicule 4x4 tout-terrain et d’autres se trouvant à bord d’une voiture légère louée auprès d’une agence de location de voitures dans la province d’Al Hoceïma.

Le conducteur de cette voiture légère a été arrêté sur-le-champ et déféré devant le parquet compétent, qui l’a écroué dans la prison locale de la ville à la disposition de l’enquête.

Il serait poursuivi, expliquent les mêmes sources, notamment pour possession et utilisation d’une arme à feu sans autorisation, vol qualifié, tentative de meurtre avec préméditation, trafic de drogues et constitution d’une bande criminelle.

Dans le cadre de la même affaire, trois autres individus ont été interpellés par les services sécuritaires et déférés devant le parquet compétent de la ville, qui les poursuivrait selon les chefs d’accusation qui seront retenus contre chacun d’entre eux, indiquent les mêmes sources.

Et d’ajouter que les investigations se poursuivent toujours pour mettre hors d’état de nuire toutes les personnes impliquées directement ou indirectement dans cette affaire.