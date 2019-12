© Copyright : DR

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a démenti des informations récemment publiées par un média électronique affirmant que «les données personnelles des 800.000 comptes Jawaz sont en libre-accès». Les détails.

Dans un communiqué rendu public le 15 décembre, ADM tient à rassurer ses clients-usagers quant à un éventuel accès aux données personnelles de ceux qui utilisent le service Jawaz.

«Aucun accès aux données personnelles des 800.000 abonnés Jawaz n'est possible. ADM confirme qu'il n'y a pas de manipulation permettant l'accès en masse à ces données», souligne ladite société qui explique que «la technologie utilisée pour les transactions Jawaz est basée sur le standard DSRC (Dedicated Short Range Communication) largement répandu dans le monde et non pas sur la technologie RFID comme stipulé sur ledit article».

«Le système d'information d'ADM respecte toutes les exigences de sécurité et de protection des données personnelles contre tout type d'intrusion externe conformément aux normes en vigueur», poursuit ADM.