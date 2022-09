© Copyright : DR

Kiosque360. Recherché sur le territoire national, un trentenaire a été interpellé à Casablanca pour son implication présumée dans le cambriolage de plusieurs cliniques privées de la métropole. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Le 26 août à Rabat, les autorités locales ont réussi à percer le mystère entourant le cambriolage de quinze pharmacies dans les quartiers huppés de la capitale. Derrière ce crime, un jeune cambrioleur que les éléments de la brigade antigang relevant de la préfecture de la sûreté de Rabat ont interpellé et déféré le 29 août devant le parquet général près la Cour d’appel de la même ville.

A Casablanca aussi, les autorités locales ont réussi à interpeller un repris de justice qui faisait l’objet d’un mandat de recherche national, rapporte le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du 2 septembre. Selon le journal, ce trentenaire a semé la terreur dans les cliniques privées de la métropole en les cambriolant, mais aussi en dérobant l’argent de la caisse, les téléphones des médecins et des infirmiers ainsi que le matériel médical.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) cité par le quotidien Al Akhbar, les éléments de la brigade judiciaire à Ain Chok ont réussi à interpeller l’individu, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire du Maroc (DGST). Cet individu est soupçonné d’avoir cambriolé plusieurs cliniques à Casablanca et dans d’autres villes du Royaume.

Après son interpellation, les autorités locales ont découvert que le mis en cause dispose d’antécédents judiciaires et fait l’objet d’un mandat de recherche au niveau national. D’après le quotidien, ce mandat de recherche a été émis par la brigade judiciaire de Casablanca pour son implication présumée dans plusieurs crimes liés au vol et au cambriolage. Pour l’instant, le prévenu est placé en garde-à-vue en attendant les conclusions de l’enquête.