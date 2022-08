Le ministre de l'Equipement et de l’eau, Nizar Baraka, répond à une question orale à la Chambre des représentants, le 18 juillet à Rabat.

© Copyright : MAP

Kiosque360. Nizar Baraka vient d’enclencher un vaste mouvement de mutations au sein des directions provinciales et régionales du ministère de l’Équipement et de l’eau. Une opération qui serait liée à l’état d’urgence hydrique. Une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

C’est le grand ménage au département de l’Équipement et de l’eau. Nizar Baraka, ministre de tutelle, vient d’enclencher une vaste opération de remplacement de plusieurs directeurs, tandis que d’autres fonctionnaires viennent d’être promus à des postes de responsabilité.



Les détails de ce vaste mouvement de nomination sont rapportés par Al Akhbar dans son édition du vendredi 12 août. Le quotidien explique que le ministre de l’Équipement a décidé de se passer des services de 8 responsables dans des directions provinciales et 4 autres dans des directions régionales.

D’après le journal, plusieurs autres changements au niveau des responsables régionaux du ministère ont également été actés dans le cadre d’une opération de mutations générales touchant l’ensemble des représentations du département au niveau territorial. En tout, pas moins de 29 changements à des postes à responsabilité sont recensés, tandis que seuls 12 directeurs régionaux ou provinciaux ont pu se maintenir à leurs postes.



Selon les sources de la publication, les changements opérés par Nizar Baraka seraient directement liés à l’état d’urgence que vit le pays dans le contexte de sécheresse actuel. La preuve en est que toutes les nouvelles nominations concernent des régions connues pour être gravement touchées par la sécheresse et la diminution des réserves en eau. Les mêmes sources anticipent, à la lecture de ces changements, le lancement imminent par le ministère de l’Équipement et de l’eau de projets structurants, notamment des stations de dessalement et de barrages de taille moyenne. Ces projets entreraient dans le cadre du plan d’actions mis en place par le gouvernement pour l’année 2023.



Sur le même registre, les sources du quotidien n’excluent pas non plus que ce mouvement de mutations soit également lié aux échecs recensés au niveau du département de Nizar Baraka quant à l’exécution de la stratégie de construction de nouveaux barrages durant la période 2009-2020. Elles ajoutent que sur les 60 nouvelles unités programmées, seules une trentaine ont réellement vu le jour alors que plus de 5 milliards de dirhams ont été mobilisés, selon les dires d’un parlementaire lors d’une récente séance sous la coupole.

D’ailleurs, ajoute Al Akhbar, Nizar Baraka avait déjà donné ses instructions pour que des investigations soient menées concernant les projets non réalisés et, le cas échéant, à l’exclusion des entreprises qui n’ont pas pu respecter leurs engagements dans le cadre des marchés lancés par le département.