© Copyright : DR

Kiosque360. L’Institut pour l’économie et la paix américain classe le Maroc à la 83e place (sur 163) dans sa liste des pays les plus sûrs du monde et le premier en Afrique du Nord.

Le Maroc occupe la 83e place mondiale (sur 163) des pays les plus sûrs du monde en 2020 en fonction du degré de paix et de sécurité sur leur sol. Ce palmarès a été établi par l’Institut pour l’économie et la paix américain spécialisé dans ce domaine depuis 12 ans. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du week-end, que selon ce classement, publié mardi dernier, le royaume occupe la première place au niveau de l’Afrique du nord. Il dépasse ainsi la Tunisie classée 92e et l’Algérie qui caracole à la 117e place à l’échelle mondiale.



Au niveau arabe, le Maroc occupe la sixième place derrière le Qatar, le Koweït, les Emirats Arabes Unis, le sultanat d’Oman et la Jordanie. En tête de classement mondial, on trouve l’Islande qui a toujours occupé les premières places parmi les pays les plus sûrs du monde et qui est suivi par la Nouvelle Zélande, le Portugal et l’Australie. Parmi les derniers de la classe dans ce domaine, on trouve le Soudan du Sud (160e), l’Irak (161e) la Syrie (162e) et l’Afghanistan (163e).



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que l’Institut de l’économie et de la paix américain se base sur le degré de sécurité interne et de militarisation, le nombre de conflits et d’homicides à l’intérieur des frontières et l’implication de l’Etat dans les conflits externes.



Par contre, l'indice de paix globale (Global Peace Index) qui classe les pays du monde selon leur degré de pacifisme place le Maroc à la 83e position au niveau mondial et premier au niveau de l’Afrique du nord. Il faut préciser qu’il existe plusieurs organismes, reconnus d’ailleurs par l’ONU, qui déterminent la paix dans chaque pays selon des critères qui ne sont pas toujours concordants.

Ceci étant, le Maroc a toujours été crédité de stable politiquement et de sûr. A titre d’exemple, le site internet du ministère des Affaires étrangères français qui classe les pays selon des couleurs (rouge, orange, jaune, vert) pour les voyageurs français a attribué la couleur verte au Maroc, le seul en Afrique. Autant dire que chaque organisme fonde son classement sur des critères qu’il considère comme essentiels.

Le magazine britannique Wich Travel qui se base sur le taux de criminalité, la menace terroriste et le risque de catastrophes naturelles classe le Maroc à la 8e position à l’échelle mondiale, à la première place en Afrique et la deuxième place dans la région Mena.