Kiosque360. La gouvernance locale au niveau des seize arrondissements composant le Conseil de la ville de Casablanca sera désormais sous la loupe d’une cellule d’audit interne et indépendante, dotée de larges prérogatives. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

La démarche est novatrice et s’inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance et du principe constitutionnel de reddition des comptes. A partir du mois de mars prochain, le Conseil de la ville de Casablanca et ses seize arrondissements communaux mettront leur gestion communale sous la loupe d’un audit interne et indépendant.

Ce nouveau service, qui sera rattaché directement à la présidente de la commune urbaine de Casablanca ou au directeur général des services, sera doté de larges prérogatives pour passer au peigne fin toutes les dépenses effectuées au niveau des arrondissements, toutes les opérations administratives validées et tous les programmes réalisés, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 8 février.

Il s’agit, en fait, d’un outil optimal pour maîtriser les risques de dysfonctionnements et gérer au mieux les fonds publics dans le strict respect des lois et réglementations en vigueur, soulignent les sources du quotidien. Le nouveau service, expliquent les mêmes sources, sera mis en place dans l’esprit de la loi organique régissant les collectivités locales, notamment les articles 271. 272. 274 et 276.

Ses membres, poursuit le quotidien, «seront recrutés selon la formule d’un appel à candidature et suivront régulièrement des sessions de formation dans le cadre d’un partenariat entre la commune urbaine de Casablanca et ses partenaires, à savoir, notamment, le ministère de l’Intérieur, la banque mondiale, les sociétés de développement local (SDL), le secteur privé et les universités». La mission du niveau service est donc d’auditer les finances des seize arrondissements qui engloutissent 10% du budget de la commune urbaine de Casablanca. Les seize arrondissements, fait savoir le quotidien, sont dotés chaque année d’une enveloppe budgétaire de l’ordre de 370 millions de dirhams.

Chaque arrondissement bénéficie d’au moins 17 millions de dirhams par an, précise encore le journal. Désormais, indique-t-il, toutes les dépenses seront détaillées, justifiées et présentées au nouveau service d’audit interne. En plus de sa mission d’audit, le service en question accompagnera les élus et les directeurs des services au niveau des arrondissements en termes de conseils, d’expertise et de procédures de bonne gouvernance.