Sondage. Les autorités marocaines devraient-elles intervenir pour déloger les séparatistes qui bloquent El Guerguerat?

Depuis dix jours, un groupe de séparatistes bloque le passage frontalier entre le Maroc et la Mauritanie à El Guerguerat. Devant l’impuissance de la Minurso et le refus du Polisario d’obéir aux injonctions du SG de l’ONU, pensez-vous que les FAR devraient intervenir pour déloger les séparatistes?