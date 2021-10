© Copyright : DR

Kiosque360. Sanae Laksiri, qui a fait ses premières classes en politique au sein du RNI, va se présenter aux élections municipales dans la ville de Milan. Installée depuis 20 ans en Italie, cette actrice associative engagée jouit d’une excellente réputation au sein de la communauté marocaine.

La RNIste Sanae Laksiri a décidé de s’engager en politique en Italie en se présentant comme candidate aux élections de la municipalité de Milan. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du week-end (2 et 3 octobre), qu’en s’investissant en politique dans ce pays, Laksiri aspire à défendre les intérêts des Marocains.

Native de la ville de Bejaad Sanae, elle vit en Italie depuis plus de 20 ans et estime que les Marocains sont privés de droits accordés à d’autres immigrés. C’est ainsi, dit-elle, que les Marocains ne peuvent pas transférer leurs pensions de retraite dans leur pays et sont ainsi obligés de demeurer en Italie. Par contre, les Tunisiens ne sont pas confrontés à ce problème et bénéficient, en outre, d’autres avantages sociaux.

C’est pour cela que Laksiri, qui a fait ses premières classes politique au sein du RNI, veut encourager ses compatriotes à investir les institutions élues de ce pays. Ce faisant, poursuit-elle, Ils pourront à l’avenir constituer une force leur permettant de négocier avec les responsables italiens pour servir leurs intérêts ou faire pression pour défendre les causes nationales.

La Rniste, titulaire d’une licence en philosophie, a choisi d’adhérer au Parti démocrate (PD) italien parce que, dit-elle, il est le plus proche de ses idées et de sa vision politique. D’autant plus, ajoute-elle, que cette formation défend les communautés étrangères comme tous les partis de gauche dans le monde.

Le quotidien Assabah rapporte que Sanae Laksiri jouit d’une forte popularité à Milan où elle dirige un bureau de médiation chargé de préparer les documents de séjour pour les immigrés. Sa réputation a augmenté d’un cran pendant la crise épidémiologique quand son association «Jasmine» s’est occupée des personnes atteintes par le coronavirus ainsi que de leurs familles.

Forte de cette expérience associative et sociale, Laksiri compte servir les communautés marocaine et arabe de l’intérieur de l’enceinte de la municipalité de Milan si, bien sûr, elle arrive à décrocher un siège. Son ambition ne se limite pas au social puisqu’elle veut jouer le rôle de médiatrice entre le Maroc et l’Italie pour servir les intérêts nationaux et ceux de la diaspora marocaine dans ce pays.