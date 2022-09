© Copyright : DR

Kiosque360. La presse arabophone de ce 22 septembre est revenue sur la visite au Maroc de la directrice du Renseignement national des Etats-Unis, Avril Haynes, reçue lundi dernier à Rabat par Abdellatif Hammouchi. Round-up dans cette revue de presse tirée de trois journaux.

Dans son édition du mercredi 22 septembre, le quotidien Assabah explique que les menaces et défis résultant des vives tensions dans de nombreuses régions du monde ont placé Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, au cœur des sollicitations des services de renseignements des plus grandes puissances mondiales, confrontées à l’équation des connexions entre les nébuleuses terroristes et les réseaux du crime organisé (criminalité transfrontalière et cybercriminalité).

C’est dans ce cadre, explique le quotidien, qu’a été organisée, lundi dernier à Rabat, une nouvelle réunion de haut niveau entre Abdellatif Hammouchi, patron du pôle sécuritaire DGSN-DGST, et Avril Haynes, directrice du renseignement national des Etats-Unis d’Amérique. Cette rencontre entre les deux hauts responsables sécuritaires marocain et américain est la deuxième du genre en l’espace de trois mois, quand Hammouchi a été reçu par Avril Haynes en juin dernier, lors d’une visite de travail qu’il a effectuée aux USA.

Relatant cette importante rencontre, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia a repris in extenso, dans son édition du mercredi 22 septembre, le communiqué diffusé par la DGST à l’occasion de la visite d’Avril Haynes. On y apprend que «cette rencontre s'inscrit dans le prolongement de la mise en œuvre des résultats des entretiens bilatéraux de haut niveau qu’avait eus Hammouchi avec la responsable américaine, en marge d’une visite de travail qu’il avait effectuée aux États-Unis les 13 et 14 juin 2022». Le renforcement de la coopération bilatérale au service de la sécurité et de la stabilité régionales et internationales a été également au menu des discussions, ajoute le communiqué de la DGST.

Al Akhbar estime, pour sa part, que cette nouvelle rencontre est le reflet du niveau très avancé du solide partenariat qui existe entre le Royaume et les Etats-Unis, particulièrement dans les domaines du renseignement et de la sécurité. Al Akhbar ajoute que les deux plus importants services de renseignement américains, à savoir le FBI (Federal bureau of investigation) et la CIA (Central intelligence agency), sont très satisfaits et reconnaissants de leur partenariat fructueux avec les renseignements marocains. Et le journal de rappeler l’épisode du dernier coup de main crucial apporté par la DGST marocaine à ses homologues américains, en leur livrant des renseignements précis qui ont permis l’identification puis l’arrestation d’un militaire américain, membre de l’organisation terroriste Daech.

*