Kiosque360. Alors que des voix s’élèvent pour réclamer plus de visibilité pour Agadir dans la dénomination de la région du Souss-Massa, le ministère de l’Intérieur répond par un niet catégorique. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

C’est un niet catégorique qu’oppose le ministère l’Intérieur à tout changement de dénomination pour la région de Souss-Massa. Et c’est Abdelouafi Laftit, ministre de tutelle, qui l’a lui-même annoncé en réponse à une question écrite qui lui a été soumise par une députée de la ville d’Agadir.

Dans son édition du lundi 19 septembre, Al Akhbar explique que des instances élues et des personnalités de la région, plus particulièrement de la ville d’Agadir, ont récemment multiplié les appels pour modifier le nom de la région de Souss-Massa. Ils estiment, en effet, que le nom de la région doit comporter une référence à la ville d’Agadir, capitale de la région et véritable locomotive de son économie. Pour le ministre de l’Intérieur, il n’existe actuellement aucun argument valable pour motiver le changement de dénomination. C’est en tout cas ce qu’il a affirmé dans sa réponse à la députée, rapporte le journal.

D’après la même source, Abdelouafi Laftit a rappelé, dans sa réponse, que les noms des régions du royaume, y compris du Souss-Massa, avaient été choisis sur la base des conclusions et des recommandations de la commission consultative sur la régionalisation avancée. Les noms ont ainsi été établis sur la base de larges concertations avec les instances et organismes concernés dans les régions, y compris les élus, les chercheurs et les historiens.

Reste à savoir si ces explications convaincront ceux qui demandent à changer la dénomination de la région du Souss-Massa. Car, comme l’explique le quotidien, ils ne manquent pas d’arguments pour appuyer leur demande. L’un d’eux, faisant exception, figure dans les textes réglementaires qui ont acté la nouvelle répartition territoriale du royaume. Contrairement aux neuf autres régions du pays, ces textes ne définissent pas de capitale administrative pour trois régions, dont celle du Souss-Massa. De même, plusieurs autres régions ont été nommées sur la base des principales villes qu’elles comportent, comme c’est le cas pour la région de Casablanca-Settat ou encore Tanger-Tétouan-Al Hocei ma. Ceux qui défendent le changement considèrent que l’appellation choisie pour Souss-Massa nuit à la visibilité d’Agadir, qui est l'une des plus importantes villes du Maroc.