Kiosque360. La haute Commission mixte, qui s’est réunie à Rabat, ouvre de nouvelles perspectives pour les relations entre les deux pays. Une série de conventions a été signée et touche plusieurs domaines. Explications dans cette revue de presse tirée des quotidiens Assabah et Al Akhbar.

Le Maroc et la Mauritanie poursuivent leur rapprochement. Plusieurs conventions et mémorandums d’entente ont été signés lors de la réunion de la haute Commission mixte, présidée à Rabat par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal Messoud, rapporte le quotidien Assabah dans son numéro du week-end des 12 et 13 mars.



Ces conventions, précisent le quotidien, intéressent les domaines de l'agriculture, de la production et de la santé animale, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de la protection de l'environnement et du développement durable, du tourisme, de la standardisation ainsi que de l'amélioration de la qualité dans le secteur industriel.



Ces accords, qui sont au nombre de 13, concernent également les secteurs de la santé, de la formation professionnelle, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, de l'investissement et des entreprises.



La délégation mauritanienne qui a participé aux travaux de cette haute Commission mixte est composée de plusieurs ministres, de hauts responsables de l’Etat ainsi que d’hommes d’affaires, relève Assabah. Selon le quotidien, cette session constitue une occasion d'examiner de nouveaux horizons pour la consolidation des relations de coopération entre le Maroc et la Mauritanie, et une opportunité d'asseoir des partenariats fructueux dans de nombreux domaines.



D’après le quotidien Al Akhbar qui aborde le même sujet dans son édition du week-end, les relations entre les deux pays ont connu une nouvelle dynamique après une période de froid. Et cette réunion de haut niveau est justement l’occasion de donner un nouvel élan à ces relations. Il s’agit, en effet, d'une dynamique positive que connaissent dorénavant ces relations. Les deux parties ont fait montre d’une volonté constante de les raffermir et de les développer au service des intérêts des deux pays et des deux peuples frères.



D’après Assabah, les deux parties ont par ailleurs exprimé, au terme de cette session de la haute Commission mixte, leur satisfaction du développement tangible et de la dynamique soutenue des relations entre les deux pays au cours des dernières années. Le bilan de la réunion indique, du reste, que les deux parties ont convenu de plusieurs axes en vue de développer, d'élargir et de diversifier les domaines de la coopération bilatérale.



A ce propos, poursuit le quotidien, le Chef du gouvernement a émis le vœu de voir se renforcer la coopération commune selon un esprit pratique et une dynamique spéciale qui contribueraient à la concrétisation de toutes ces conventions et de ces mémorandums d'entente signés sous forme de projets d'investissement bénéfiques aux deux pays.

Il ressort également des travaux de la huitième session de la haute Commission mixte maroco-mauritanienne, tenue du 9 au 11 mars, que le consensus des deux parties concerne principalement l'espace maghrébin, l'action arabe commune, la cause palestinienne, les conflits dans la région arabe, la région du Sahel et du Sahara et le développement sur le continent africain.