Kiosque360. Le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit compte adopter une nouvelle approche dans la nomination des walis et des gouverneurs. Désormais, la compétence primera sur la loyauté avec une préférence pour les profils économiques. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit a opté pour une autre approche dans la nomination des walis et des gouverneurs en rompant avec le principe de la loyauté pour privilégier celui de la compétence.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du week-end (19 et 20 février) que le ministre cherche à donner un nouveau souffle aux chantiers de l'investissement et de la relance économique. Selon des sources bien informées, d’importants changements seront opérés au niveau des nominations prévues prochainement dans les rangs des walis et gouverneurs.

Laftit, qui n’apprécie pas les agents d’autorité qui ne quittent pas leur bureau, a décidé de mettre fin à la fonction des walis et gouverneurs qui ont pris de l’âge. Selon les mêmes sources, le ministre va brandir le carton rouge contre les gouverneurs qui ne s’entendent pas avec les walis comme ceux de Berkane, Inezgane, Kénitra et Chefchaouen. D’autres agents feront les frais de ce vaste mouvement, notamment ceux qui se sont convertis, en catimini, en investisseurs dans le secteur de l’agriculture en s’associant avec des parlementaires.

Le quotidien Assabah rapporte que le courant ne passe plus entre Laftit et certains cadres de l’administration territoriale dont les noms ont été blacklistés. Leur départ serait imminent. Les mêmes sources indiquent que parmi les partants, on trouve le wali directeur général des collectivités locales, Khalid Safir, qui était proche de l’ancien ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb. Selon les informations qui circulent dans les coulisses, le ministère de l’Intérieur aurait établi une liste des walis et gouverneurs issus de la nouvelle génération.

Ces derniers se distinguent par leurs penchants socioéconomiques qui vont de pair avec le nouveau modèle de développement( NMD). Autant dire qu’il faut s’attendre au départ ou à la mise au placard de nombreux responsables qui ont échoué dans la relance économique. Le ministère leur reproche leur penchant pour la bureaucratie et leur focalisation sur les seules affaires administratives, sans parler de leur incompétence dans le domaine économique. Une faiblesse qui les a poussés à entraver, sans justification aucune, la réalisation de projets d’investissement, faisant ainsi languir des hommes d’affaires qui ont fini par jeter l’éponge.