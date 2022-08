© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministère de l’Intérieur va bientôt procéder à un mouvement de mutation et de promotion au sein des agents d’autorité. Une commission a été chargée d’évaluer leur travail et d’établir la liste des promus. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le ministère de l'Intérieur s’apprête à procéder, d’ici fin août, à un mouvement de nominations et de promotions dans les rangs des agents d’autorité. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mardi 16 août, que la commission dite «360», chargée de cette mission et qui est dirigée par le gouverneur Ghassan Kassab, a presque terminé sa tournée dans les différentes régions du Royaume. Au cours de leurs déplacements, les membres de cette commission ont auditionné les agents d’autorité dans l’attente de la finalisation de la liste des promotions et des mutations. Il faut rappeler que l’administration centrale du ministère de l’Intérieur reçoit des rapports quotidiens sur la gestion des pachas, chefs d’arrondissement et caïds.

Une évaluation qui se fait loin des buzz manipulés par certains agents d’autorité avides de soigner leurs images sur les réseaux sociaux. Ils sont aidés en cela par les auxiliaires d’autorité convertis en photographes qui diffusent à jet continu les activités de leurs supérieurs. Sauf que la commission chargée de leur promotion évalue leur travail sur le terrain aussi bien au bureau qu’à l’extérieur sur la base de leur présence, leur participation et leur rentabilité. Des critères qui se sont ajoutés au nouveau modèle adopté par le ministère dans les précédentes promotions et qui est basé sur la gestion des compétences.

Le quotidien Assabah souligne que ce département a ainsi instauré une expérience unique en son genre dans le système de la fonction publique incarnée par une approche intégrée dans l’évaluation du rendement de l’agent d’autorité. Les commissions qui effectuent des visites sur le terrain ont été chargées d’organiser des rencontres avec les différents acteurs ayant des liens avec l’environnement professionnel de l’agent d’autorité. Il s’agit notamment des chefs, des subordonnés ainsi que des responsables locaux des services sécuritaires et extérieurs.

Ces rencontres ont été étendues à de larges franges de la population parmi lesquelles on trouve des acteurs associatifs et économiques ainsi que des élus. A travers ce mouvement de mutations et de promotions, le ministère cherche à développer une démarche plus efficiente dans le domaine de la gestion des ressources humaines à même d’accompagner les besoins des citoyens et les projets de développement du Royaume.