Kiosque360. Inscrit sur la liste des terroristes internationaux par les services sécuritaires américains, Mohamed Abatay, alias Abderrahmane Al Maghribi, demeure réfugié et protégé en Iran où il supervise des activités liées au terrorisme international. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

L’Iran, qui ne lésine pas sur les moyens dans sa guerre non déclarée contre le Maroc, continue d’abriter des terroristes de l’organisation Al-Qaïda dont des combattants marocains. Ces derniers auraient été recrutés par les services de renseignement de Téhéran pour leur confier de nouvelles tâches ou superviser de nouvelles missions terroristes.

C’est dans ce cadre que «Mohamed Abatay, alias Abd Al Rahman Al-Maghribi, a été chargé de former des groupes terroristes sur le fonctionnement d’avions sans pilotes», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 15 septembre, sur la base d’un rapport des services de renseignement américains.

«Mohamed Abatay, qualifié de renard d'Al-Qaïda, serait le principal dirigeant des cellules terroristes à partir de l’Iran qui lui assure la protection. Pendant longtemps directeur d'«Al-Sahab», la branche médiatique d'Al-Qaïda, Abatay serait favori pour succéder à Ayman Al-Zawahiri à la tête de l’organisation terroriste Al-Qaïda», précisent les mêmes rapports. Et d’ajouter que «le Marocain, né à Marrakech dans les années 1970, était un membre éminent d'Al-Qaïda pendant des années, ayant occupé le poste de directeur général de l’organisation terroriste en Afghanistan et au Pakistan depuis 2012».

Des documents trouvés par les services américains lors de l'opération militaire menée en 2011 contre le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, ont révélé que «Mohamed Abatay, gendre et conseiller en chef d’Ayman Al-Zawahiri, a rejoint l’Iran où il a continué à superviser les activités d'Al-Qaïda dans le monde».

Même si les Américains avaient réservé une récompense de l’ordre de 7 millions de dollars contre des informations relatives à Abatay, la protection iranienne l’a abrité et sauvé. La même source ajoute que «ce Marocain d'Al-Qaïda, qui supervise à partir de l’Iran des activités terroristes en Irak, en Syrie et avec ses liens avec des séparatistes et des membres du Hezbollah libanais, présente des dangers sur la stabilité de plusieurs pays au Moyen-Orient et dans le Nord de l’Afrique». C’est cette carte qu’utilise l’Iran pour faire chanter le monde.