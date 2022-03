© Copyright : DR

Kiosque360. Malgré une conjoncture difficile qui entrave le travail du gouvernement Akhannouch, ce dernier semble toujours avoir la cote auprès des Marocains. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Malgré la crise actuelle, avec notamment un renchérissement du coût de la vie à cause des fortes turbulences sur les marchés internationaux, le gouvernement semble toujours avoir la cote. C’est en tout cas ce que révèle un sondage effectué par Market Insights du 6 janvier au 17 février derniers.

Les principaux enseignements de ce dernier sont rapportés par Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mercredi 9 mars. Ainsi, 39% de l’échantillon sondé, constitué de 1.038 personnes, se dit optimiste vis-à-vis du gouvernement actuel. 28% seulement des sondés se sont dits pessimistes, tandis que 33% ont déclaré ne pas avoir suffisamment d’éléments pour se prononcer.

Comme le souligne le journal, la plus grande part des sondés fait confiance à la capacité du gouvernement Akhannouch à améliorer leur quotidien, et ce malgré les difficultés conjoncturelles auxquelles il doit faire face. Ces dernières concernent la poursuite de la crise sanitaire due à la Covid-19, Une forte sécheresse comme le Maroc n’en avait plus connu depuis plusieurs décennies et le renchérissement des cours des matières premières et autres produits sur les marchés internationaux.

Dans le détail, les résultats du sondage font état d’un optimisme plus prononcé chez les femmes, dont 41% se sont déclarées optimistes, contre une part de 37% chez les hommes. Autre fait marquant: les meilleurs scores obtenus par le gouvernement concernent la tranche d’âge comprise entre 54 et 64 ans. Les moins optimistes appartiennent principalement à la catégorie des personnes âgées entre 35 et 44 ans. Pour ce qui est des jeunes dont l’âge est compris entre 18 et 24 ans, le sondage rapporte que 37% d’entre eux se disent optimistes, contre 27% qui ont exprimé un avis contraire.

Sur un autre registre, Al Ahdath Al Maghribia rapporte que ce sont les habitants des régions nord-est et centre-sud du pays qui sont le moins en faveur de l’actuel gouvernement. De même, l’optimisme face au gouvernement Akhannouch sembleplus prononcé dans les zones rurales que dans les centres urbains, où 32% se disent pessimistes.

Comme le fait remarquer le journal, un précédent sondage, effectué par le cabinet Claire vision consulting au lendemain des élections, faisait état de 77% de Marocains confiants dans l’action du gouvernement mené par Aziz Akhannouch.