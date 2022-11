© Copyright : Twitter

La Déclaration d'Alger, ayant sanctionné les travaux de la 31e édition du Sommet de la Ligue arabe qui se sont tenus mercredi 2 novembre 2022 dans la capitale algérienne, souligne l'impératif de préserver l'unité des Etats arabes, leur intégrité territoriale et leur souveraineté.

La Déclaration d'Alger qui est venue sanctionner les travaux la 31e édition du Sommet de la Ligue arabe, tenus mercredi 2 novembre 2022 dans la capitale algérienne, a souligné l'impératif d’œuvrer à la consolidation de l'action arabe commune en vue de préserver la sécurité nationale des Etats arabes dans son acceptation globale et dans toutes ses dimensions politique, économique, alimentaire, énergétique, hydrique et environnementale.

Elle met également en avant l'importance de contribuer au règlement des crises que traversent certains pays arabes, de manière à préserver l'unité des Etats membres, leur intégrité territoriale et leur souveraineté sur leurs ressources naturelles.

La Déclaration d'Alger rejette toute forme d'ingérence dans les affaires internes des pays arabes et insiste sur la nécessité de trouver des solutions arabes aux problématiques arabes à travers le renforcement du rôle de la Ligue arabe dans la prévention des crises et leur résolution de manière pacifique, ainsi que la consolidation des relations interarabes.

Elle met l'accent, en outre, sur la centralité de la question palestinienne et le soutien inconditionnel aux droits inaliénables du peuple palestinien, y compris son droit à la liberté, à l’autodétermination et à l'établissement d'un Etat palestinien indépendant jouissant d'une pleine souveraineté sur la base des frontières du 4 juin 1967, avec comme capitale Al-Qods-Est, ainsi que le droit au retour et à la réparation des réfugiés palestiniens, conformément à la résolution n°194 de l'ONU en 1948.

La Déclaration réaffirme également l'attachement à l'Initiative arabe de paix de 2002 avec tous ses éléments et toutes ses priorités et l'engagement arabe pour une paix juste et globale en tant que choix stratégique pour mettre fin à l'occupation israélienne de l'ensemble des territoires arabes.

Elle insiste, à cet égard, sur l'importance de poursuivre les efforts visant à protéger la ville d'Al-Qods occupée et ses sacralités et à la défendre face aux tentatives inacceptables et condamnables d'occupation visant à altérer sa composition démographique, son identité arabo-islamique et chrétienne et son statut historique et juridique, saluant, en ce sens, le rôle du Comité Al-Qods et de l'Agence Bayt Mal Al-Qods dans la défense de la Ville sainte et le soutien à la résistance de ses habitants.