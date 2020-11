© Copyright : OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Roch Marc Christian Kaboré, suite à sa réélection à la présidence de la République du Burkina Faso.

Dans ce message, le souverain exprime à Kaboré ses félicitations et ses vœux de plein succès dans ses hautes fonctions.

"En vous renouvelant sa confiance, le peuple burkinabé a exprimé sa reconnaissance pour les bienfaits qu'a apportés votre premier mandat au service du progrès et de la stabilité du pays", indique le souverain dans ce message, tout en souhaitant bonheur et prospérité au peuple du Burkina Faso que des liens séculaires de fraternité et de solidarité unissent particulièrement au peuple marocain.

Le Roi fait également part de sa ferme volonté de poursuivre "notre action concertée pour fortifier le partenariat multidimensionnel qui existe, d'ores et déjà, entre nos deux pays et œuvrer à une coopération bilatérale plus forte et une intégration régionale plus grande".