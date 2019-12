© Copyright : DR

Kiosque360. Après l’incroyable affaire d’escroquerie «Bab Darna», le Parlement a décidé de légiférer enfin sur la publicité trompeuse et mensongère. Voici la nouvelle proposition de loi.

L’affaire «Bab Darna» aurait encouragé le Parlement à légiférer sur la publicité mensongère. En effet, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mardi 24 décembre, après ce drame social dans lequel 800 familles ont été arnaquées, la commission compétente au niveau de la Chambre des représentants a décidé de consacrer sa prochaine réunion à l’examen d’un projet de loi proposé par le groupe parlementaire du parti de l’Istiqlal (PI) à la première Chambre.

Cette proposition de loi est intervenue après la grande arnaque du groupe «Bab Darna» qui a induit en erreur les acheteurs via des publicités mensongères et trompeuses dans les médias, ajoute le quotidien. Et d'ajouter que la législation marocaine connaît, à ce sujet, un vide juridique que cette proposition de loi devrait combler en protégeant le consommateur contre ces pratiques commerciales trompeuses. Des amendes, qui atteignent jusqu’à dix fois la valeur de la campagne publicitaire mensongère, sont notamment prévues par la nouvelle proposition de loi.