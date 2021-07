© Copyright : DR

De nouveaux symboles viendront garnir les lieux d’affichage et les tracts des partis politiques lors de la campagne électorale. Voici les nouveaux venus.

De nouveaux symboles de partis politiques viendront figurer sur les lieux d’affichage dédiés, les tracts de la campagne électorale, mais aussi les bulletins de vote.

Par décision datée du 24 juin 2021 et publiée au Bulletin officiel du 28 du même mois, le ministère de l’Intérieur a donné son aval à trois symboles pour autant de partis politiques. Le symbole de la gazelle a été attribué au Parti de l’environnement et du développement durable (PEDD) que préside Karim Hritane.

Celui de la fibule revient au Parti vert marocain que dirige Mohammed Farès. Et, enfin, la tête du lion sera le symbole du Parti marocain libéral que préside l’avocat Isaac Charia, après l’éviction de Mohammed Ziane.

Pour le reste, il n’y aura pas de changements notoires et on continuera à avoir les traditionnels lampe, rose, livre, voire le dauphin, l’arganier et autres abeille et chameau accroupi!

Rappelons que, légalement, toute liste de candidats aux élections doit être dotée d’un symbole validé par le ministère de l’Intérieur via une décision publiée au Bulletin officiel. Cette procédure est valable pour les listes indépendantes.